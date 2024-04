Autotune y disgusto: Coscu fulminó a Tini Stoessel y la disquera de la cantante le "bloqueó" el video

A pesar de no ser cantante ni nada parecido, Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, tiene un prontuario de polémicas y conflictos en base a la escena musical. Más allá de ser el streamer más conocido y visto de Argentina, también para quienes no lo consumen es conocido por las ácidas opiniones que da habitualmente cada vez que hace una trasmisión en vivo. De hecho, sus dichos siempre terminan generando un distanciamiento con el o la apuntada de la escena musical. En su momento se diferenció y hasta se cruzó con María Becerra, también lo hizo con Lali Espósito e incluso criticó a Nicki Nicole. Ahora, le llegó el turno a Tini Stoessel.

Coscu reaccionó a la canción de Tini.

Coscu se destaca durante sus streaming diarios por sus "reacciones". Hace un tiempo, comenzó a reaccionar a los lanzamientos de la escena musical urbana y en esa misma línea, fue que se cruzó con varios artistas del género, causando "discordia" en sus dichos. Si bien siempre aclara que no es con la intención de "ofender" a nadie y que solamente es una "opinión", la verdad es que fue de esa manera por lo que se distanció de muchas personas. En las últimas horas, reaccionó a la canción "Posta" de Tini y aclaró que de su video "no entiende nada" e hizo un sinfín de connotaciones negativas por lo hecho por la Triple T.

Tini Stoessel en su canción "Posta".

A pocos segundos de reproducir el videoclip musical, Coscu acusó a Tini de usar "autotune" y destacó que no entendía "nada" de lo que estaba ocurriendo en el video musical por la cantidad de detalles y cosas que el productor del mismo decidió agregarle. "Siento que un productor se fumó 20 porros y le dijo 'Oye Tini, vamos hacer algo a lo grande. Ven. Escucha esta idea. Primero, enojada, después triste, después sacada, después alguien se rompe el dedo con la mesa, con la mesa ratona porque es el dedo chiquito del pie. Después en vez de ser rubia vas a ser morocha y después rubia de nuevo", criticó.

Y agregó: "Después te sacas la capucha y tenés autotune, pero después te lo sacamos el autotune. No entiendo nada". Pero seguido a eso, para que se entienda por qué no es de su agrado lo que hicieron en el video, detalló: "El productor le echó toda la carne al asador y yo cuando me cocino, agarro la ensalada y le meto todo. Pero cuando escucho un tema no me gusta que le metan todo. Me gusta que le metan cositas. Acá le metieron todo junto y no me gusta".

Recordemos que Coscu tiene antecedentes peleándose con mujeres de la escena musical, criticando sus canciones e incluso cómo se manejaron dentro y fuera del escenario. Sin ir más lejos, se la picó a Lali, Nicky Nicole, La Joaqui y María Becerra tras haber hecho un ranking de artistas argentinas y criticarlas. "Hay tanto ego en la escena, que no se puede hablar nada. Al final son todos caretas", habían sido las palabras de Coscu contra las artistas.

En este caso, tuvo que salir a explicar que no dio su opinión sobre el nuevo tema de Tini para generar malestar y advirtió que no le gustó simplemente la canción. "No hablé mal, nunca hablaría mal de Tini, pero si no me gusta un tema tengo que ser honesto sin ofender", dijo.

Coscu denunció que la disquera de Tini le bajó el video reacción.

Sin embargo, seguido a eso aclaró que "ama" a la cantante, pero que su reacción generó una polémica que nunca antes le había pasado: la disquera de la cantante le "bloqueó" su video. Más allá de explicar que su reacción no fue con ánimos de ofender, el streamer contó en "X" lo que le ocurrió con respecto a quien produjo el video y el álbum de la cantante. "Tinistas, amo a Tini y las reacciones de Tini están, pero la disquera las bloqueó, así que veremos qué pasa", sentenció Coscu.