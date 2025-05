Cinthia Fernández habló de los cuernos de Diego y Yanina Latorre la aplastó en un minuto

En defensa de su novio, Roberto Castillo, Cinthia Fernández se cruzó con la persona menos indicada. Intentó golpear donde más duele a Yanina Latorre, pero la panelista no se quedó callada y respondió con munición pesada.

Todo comenzó el pasado martes 29 de abril, cuando la influencer fitness habló por primera vez sobre el escándalo que involucra a su pareja y a su ex mujer, Daniela Vera Fontana. En una entrevista en el stream Bondi Live, Cinthia detalló las agresiones que, según ella, habría recibido por parte de Fontana y denunció que perdió varios trabajos tras la viralización de los videos donde se ve una disputa con dos menores de por medio.

Durante la charla, la modelo también respondió a quienes la critican por haber comenzado una carrera universitaria "de canje". Y, como contragolpe, recordó la millonaria cifra que Yanina Latorre paga por la facultad de su hija, Lola Latorre. Además, aseguró que jamás atacó a la angelita, y menos con temas sensibles como la infidelidad de su marido, Diego Latorre.

Aunque intentó restarle importancia a las declaraciones de su enemiga pública, la comunicadora decidió ponerle los puntos en menos de un minuto: " Ella es muy fondo de olla . No está en ningún lado, está peleando por un canje con la ex del marido violento. Yo soy conductora, estoy a otro nivel", disparó con ironía en su programa de radio, ante la insistencia de sus oyentes: "Yo me meto con Castillo porque se mandó cagadas", agregó contundente al referirse a Roberto.

Según Latorre, Cinthia sólo fue a Bondi Live para "robar cámara" y dijo estar cansada de que le recuerden la infidelidad de Diego: "Me quieren pegar con que una vez me metieron los cuernos... chicos, cambien de estrategia", expresó mientras sus compañeros de estudio asentían en silencio.

"Lo peor de todo es que estaba Castillo con ella ahí, como para robar cámara", agregó. Aunque aseguró que no valía la pena responderle, terminó revelando un dato inesperado: Cinthia Fernández habría pedido no cruzarse con ella, por lo que Yanina Latorre esperó a que se retirara para ingresar al programa. "Le contesta a Calabró, a Nancy Pazos, a gente con trayectoria... Me da vergüenza ajena, bajó veinte escalones", cerró.