Cinthia Fernández le dio donde más le duele a Yanina Latorre: humilló a su hija Lola

Si existe un secreto a voces en Argentina, tiene que ver con la descollante y caótica relación que mantiene las panelistas Yanina Latorre y Cinthia Fernández que durante mucho tiempo se sacaron los ojos en el programa que conduce Ángel de Brito. Las contiendas no se dieron sólo al aire sino también en las afueras de los platós televisivos.

Si bien fue Fernández quien decidió dar un paso al costado y dejar los focos y las cámaras que cambió por libros y la crianza fulltime de sus hijos y su relación con el abogado Roberto Castillo, lo cierto es que Latorre nunca deja de hablar de ella.

Yanina Latorre y Cinthia Fernández en otras épocas

Es así que la pelea es de nunca acabar y ahora fue Yanina la que aniquiló a Castillo por la utilización de sus redes sociales para mostrar su trabajo de abogado y a Fernández por agradecer a la facultad en la que estudia en la que aprobó su primer parcial: " Esta hija de puta estudia por canje ", criticó cruelmente Latorre en su programa en El Observador.

En la misma línea, dijo: "No puedo más con estos dos. porque ya ni estudian pagando la facultad, me entendés. Hay canje en la universidad y esta piba roba en la universidad. Que Dios me perdone pero son dos impresentables", expresó la rubia pegando un golpe en lo más bajo.

Si bien estos comentarios se hicieron virales hace ya dos semanas, la Cinthia no se quedó callada en el programa de stream de De Brito y aprovechó para pegar otro golpe bajo, metiendo en el medio a Lola, la primogénita de su archienemiga a la que tildó como "nena de mamá".

"¿Y yo qué te tengo que contestar? Vos le pagás 1500 dólares de la Di Tella a tu hija. Yo no soy una nenita mamá que me pagan a mí ", dijo contundente la morocha cuestionó: "Tanto odio, 'esta hija de puta estudia por canje' y después te dice, 'Ay, no tenés humor'. No. Con ciertas cosas, no".

La temperatura subía y Fernández no podía quedarse callada: "Como vos tampoco tenés humor. Con lo que sabemos que te duele, que puede ser este episodio u otro episodio. No, me molesta. No entiendo la saña. No entiendo la bronca. ¿Me querés criticar otra cosa? Criticámela, pero por qué ésto", reprochó mientras De Brino no salía de su asombro por la nueva pelea entre la ex y la actual angelita.

"¿Por qué tanto? Tanto odio, 'esta hija de puta'", dijo Cinthia imitando a Yanina y siguió: "Con un odio...", se lamentó y siguió: "No se le cae la cara de vergüenza. Perdón, tengo canje y cuál es; igual que vos . Cobro de marcas igual que vos. No hacemos nada muy diferente".

Yanina Latorre y su hija Lola

Se espera que el estallido no tarde en llegar: es que en sobradas ocasiones que Yanina Latorre no aguante ni por un minuto que nombren a su hija Lola ni para bien ni para mal. Es este punto débil el que aprovechó Cinthia Fernández para defenestrar a su archienemiga con la que ahora abre un nuevo capítulo en la historia de odio y desacato entre las dos.