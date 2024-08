Cinthia Fernández no para y sigue criticando a Tamara Pettinato en las redes: "Escabió con la nuestra"

Si de polémicas se trata, el nombre de Cinthia Fernández está presente. Y en las últimas horas, la mediática se volvió a expresar, a través de su cuenta personal de X, sobre las recientes imágenes que se conocieron de Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

Tras los dos primeros videos que salieron del ex Presidente y la periodista disfrutando de unas cervezas en Casa Rosada, salieron nuevas imágenes donde se la ve a la hija de Roberto Pettinato sentada en el sillón de Rivadavia, lo que indignó a muchos argentinos.

Cinthia Fernández vuelve a pronunciarse sobre los videos de Tamara Pettinato

"¿Ahora resulta ser que gana la hipocresía de muchos periodistas diciendo que Tamara Pettinato no tiene nada que ver?", comenzó escribiendo Fernández en una imagen de fondo negro con letras blancas. A continuación explicó su malestar con la situación: "Se sentó en un sillón presidencial, que es propiedad de todos, escabió con la nuestra, se burló de los nuestros, mintió, no pidió disculpas y aun no explica, según registros difundidos, las numerosas entrevistas que le encantaba hacer con el presidente, cuando nadie podía salir de sus casas, levantar su negocio, y darle el último beso y adiós a sus familiares", expresó.

Cinthia Fernández apunta contra Tamara Pettinato

Lo cierto es que los internautas no dudaron en recordarle a la panelista de LAM su intención de incursionar en la política del país. "Llámate al silencio, no estás en altura moral de ir levantando el dedito acusador...", "Te haces la moralista ahora, increíble", "Ay Cinthia, que tupé hermana... ¿Te acordás cuando salías en culo para que te voten?" o "¿Cinthia quien pago la campaña tuya cuando querías ser ´diputada´?", fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.

Esta no fue la primera vez que la angelita se refirió al tema del momento. Sin ir más lejos, días atrás usó las redes sociales para cuestionar: "Quien tenía razón eh!!! Mamita!!! Se hizo la canchera en Bendita y cuando le respondí con esto negó todo canchereando. Cómo te cagaste de risa de todos nosotros en pandemia, como te cagaste en los enfermos y sus familiares...", fue la primera reacción de Cinthia al video de Pettinato escribiendo una "carta de amor" a Alberto Fernández.

Por otra parte, Beto Casella anunció que se encuentra cansado de la situación, aunque aconsejó a la producción no dejar sin trabajo a su colega: "El viernes lo último que dije es ´olvídense que la eche", no la vamos a echar, pero surge esto y sí me permito pensar que Tamara se tendría que tomar unos días, para parar un poco la pelota. Y cuando le informan eso, me responden que ella estaba hecha una furia porque dice que no la cuidamos los días que no estuvo, y menos el día que vino acá. Yo creo que la recontra cuidamos. Y en unos de los mensajes nos dice que no viene más. Ahí yo le dejo un audio, y le digo que si no quiere venir más, a mí me da igual", expresó.