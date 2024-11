Cómo sigue la salud de Jorge Lanata: le sube la fiebre y "no retiene información"

Jorge Lanata continúa enfrentando un delicado proceso de recuperación tras haber sido sometido a cuatro cirugías por una isquemia intestinal y permanecer internado desde hace más de cinco meses. Actualmente, el periodista se encuentra internado en el Hospital Italiano, a la espera de ser trasladado a la Clínica Santa Catalina para comenzar su neurorehabilitación, aunque complicaciones en su salud, como un cuadro de fiebre, pospusieron el traslado. "Cuando lo van a trasladar tiene fiebre... Uno quiere tenerlo de vuelta. Es como un duelo largo. Muy largo", contó la periodista Romina Manguel, amiga cercana del conductor.

Bárbara Lanata, hija mayor del periodista, compartió actualizaciones sobre su estado de salud en entrevistas con Intrusos y La Nación. Si bien resaltó que su padre muestra mejoras, su situación sigue siendo frágil y el avance es lento: "Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante. Es un alivio, aunque tenemos en claro que nos quedan muchos meses por delante". También reveló que Jorge presenta problemas de memoria y confusión a causa de la prolongada internación: "Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio. Habla normal. Por momentos está perdido y por otros sabe dónde está. Puede olvidarse de cosas que le decís hace un rato".

De todas maneras, Bárbara remarcó que su papá todavía "no sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información". "Por ahí vos le decís alguna novedad del día y quizás al rato se la olvida. Es una situación normal, de estar tanto tiempo en el hospital", dijo. En paralelo, surgieron rumores sobre posibles tensiones familiares que Lanata le habría comentado a su amigo Gabriel Levinas, quien afirmó haber hablado con el periodista sobre conflictos entre su esposa, Elba Marcovecchio, y sus hijas. Esto fue desmentido por Bárbara, quien insistió al afirmar que su padre no tiene plena retención de información.

De acuerdo con la hija del conductor de PPT, "es posible que haya dicho algo como '¡Qué quilombo hay afuera!', pero no creo que recuerde detalles al respecto". Por otro lado, Romina Manguel, amiga cercana de Lanata, también habló de la salud de Jorge en el programa Socios del Espectáculo. En sus declaraciones, destacó lo prolongado y desgastante de la situación para el entorno del periodista, especialmente para sus hijas. "Es como un duelo largo. Nunca estuvimos tantos meses sin Jorge", expresó, señalando que la fiebre recurrente del conductor ha sido y es un obstáculo constante para avanzar en su tratamiento.

Manguel también reflexionó sobre el carácter demandante de Lanata y el impacto de su estado de salud en las relaciones familiares. "Jorge es muy intenso, lo que requiere, lo que pide... no es fácil estar a su lado en este momento tan difícil. Cuando lo van a trasladar tiene fiebre... Uno quiere tenerlo de vuelta. Es como un duelo largo. Muy largo. Está desde el 14 de junio. Sobre todo para las chicas, el desgaste... son como más optimistas las hijas, pero están todo el día con eso, si se levantó, si hablo, si lo van a trasladar. Mirá que estoy acostumbrada de pendeja a laburar con él y que tenga internaciones. Pero tantos meses sin Jorge...", expresó Romina.

Finalmente, consultada sobre qué opinaría Lanata de la interna que se originó a raíz de su internación, Manguel sentenció: "Por un lado pienso que se cagaría mucho de risa. Lo que estoy segura que no le divertiría nada es el trato a las chicas. Cuando me enteré que se casaba, él me dijo que no me iba a invitar, pero que quería que fuera. Yo fui al casamiento. Estuve con Elba en el verano... hay una parte de la historia que me perdí, él se casó muy enamorado. Hay que estar también, no agarró el mejor momento de Lanata. El nivel de intensidad de Jorge, lo que requiere, lo que pide, lo demandante que es".