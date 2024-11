Franco Colapinto ninguneó a la China Suárez: qué dijo y cómo está para Las Vegas

Franco Colapinto fue furor en redes sociales tras ser captado una noche y durante una tarde con la China Suárez en plena ciudad de Madrid; ahora, el piloto argentino deberá concentrarse a full para superar el traspié en San Pablo en una de las carreras más importante de la Fórmula 1 que se disputará en Las Vegas.

Ya en esa ciudad estadounidense, Colapinto habló con su fandom argentino en la Fan Zone y luego dio precisiones sobre su estado para la séptima carrera como piloto de Williams. Lo que le toca es un real desafío pues se correrá en horas de la noche después de su accidente en Brasil.

Franco Colapinto y la China Suarez

En cuanto a su futuro con las escuderías, Franco advirtió: "Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo. Creo que María (Catarineu, su mánager) es la más indicada para decirles cómo está el tema", contó.

Sobre ese tema que desvela a muchos de sus fanáticos en Argentina, Colapinto apuntó muy alto: "Tengo todavía tres carreras más con Williams. Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. El equipo hizo un trabajo increíble para traer los autos en las mejores condiciones posibles. Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año ", contó ensalzando el trabajo en equipo que realizan carrera tras carrera.

Además, Franco confesó que no están pasando por uno de los mejores momentos: "A veces en el automovilismo están esos momentos duros que no queremos que sucedan, pero terminó sucediendo. Es un deporte de alto riesgo y son cosas que pueden pasar, así que es parte del deporte", dijo y añadió: " Es parte del automovilismo . Habían sido cinco carreras muy buenas hasta Brasil. Pero así fue mi fin de semana. Así que fue otra experiencia para seguir aprendiendo. Fueron dos carreras distintas en las que fui aprendiendo y son experiencias que me van a servir mucho para el futuro. Me llevé lo bueno y lo malo".

Colapinto no pudo desviar al atención sobre su posible affaire con la China Suárez, sin embargo, las respuestas fueron súper evasivas: " No hay nada para contar ", dijo escuetamente pero sin entrar en detalles; contundente también dijo: " Voy a hablar de automovilismo y nada más ".

En esa misma línea, Franco explicó que está enfocadísimo en la carrera y que trabajó muy fuerte para correr en Las Vegas: "Es un circuito que es muy divertido y que es nuevo para mí. Se corre de noche y tenía muchas ganas de debutar en este circuito. Estoy con muchas ganas de que sea jueves y salir a girar".

Y, sobre el tema que genera preocupación, que es correr de noche, Franco Colapinto no parece estar nervioso: "Me gusta. Es divertido. Creo que es un poco más un desafío para los pilotos. Es complicado con los horarios. Hay que prácticamente dormir durante el día y después estar despierto durante la noche. Así que es un poquito raro eso, pero es una linda experiencia. Son lindas carreras de noche con las luces y al final lo que generan los autos de F1 con su velocidad se ve muy divertido correr de noche".