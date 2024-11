Último adiós a Liam Payne: desgarrador saludo de su pequeño hijo y reencuentro de One Direction

A 35 días del fallecimiento de Liam Payne, este miércoles 20 de noviembre, familiares y amigos del cantante se reunieron en Amersham, al oeste de Londres, para el funeral: un último adiós cargado de nostalgia y dolor tanto en sus seres queridos, como en sus fanáticos.

Los restos del artista permanecieron durante semanas en una morgue argentina, ya que su repentina muerte al caer de un tercer piso abrió una ardua investigación por parte de la justicia. Finalmente, el joven de 31 años fue repatriado a su tierra natal, donde amigos y familiares se reunieron en una íntima ceremonia privada en una iglesia de los Home Counties.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson llegaron al funeral para despedir a su amigo

"Nunca hubieses imaginado que el reencuentro que tanto pedíamos de One Direction iba a ser el funeral de uno de ellos", fue uno de los comentarios más recurrentes en redes sociales este miércoles. El compositor soñaba con volver a unir a su banda de adolescente; sin embargo ese sueño se fue con él y el reencuentro de los integrantes ocurrió en su lecho de muerte . Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson llegaron para despedir a su amigo.

Poco después de la llegada de los cuatro ex integrantes de One Direction, llegó el féretro de Liam Payne en un auto blanco, seguido de sus padres, con varias coronas de flores. La ceremonia estuvo a cargo de sus progenitores, Karen y Geoff Payne, y su hermanas quienes tuvieron como objetivo rendir homenaje al menor de la familia. .

Si bien los detalles del servicio fúnebre no se conocen en su totalidad, trascendió que fue un momento conmovedor y privado, donde se compartieron anécdotas del cantante y donde la música fue la protagonista: hubo un grupo musical que deleitó a los presentes con los grandes éxitos del fallecido.

En este funeral privado estuvieron presentes también la ex pareja de Liam, la cantante de Girls Aloud, Cheryl Tweedy, su hijo de nueve años, Bear, y su última novia, Kate Cassidy. La influencer estadounidense llegó acompañada de una amiga, vestida de negro y lentes de sol, con los que ocultó su mirada triste. Cabe recordar que la modelo fue la última cercana en compartir con el ex One Direction, ya que días antes de su muerte, habían disfrutado de la ciudad porteña juntos.

Kate Cassidy, la última novia de Liam, estuvo presente en el funeral

El hijo de 7 años de Payne, tuvo un último gesto que enterneció a más de uno: "Daddy", se lee en un arreglo floral que fue puesto junto al féretro, junto a otro arreglo floral que forman la figura de botellas boleras.

La presencia de los fans

Pese a ser una ceremonia íntima, decenas de fanáticos se acercaron a dar el último adiós a su ídolo. Colocados detrás de un cordón de seguridad, no sólo vieron a cada una de las figuras publicas que llegaba, sino que además fueron testigos de la llegada de los restos de Liam, en un cajón negro.

El último gesto de Bear, el hijo de Liam Payne

El funeral, mantenido en secreto por su familia, fue anunciado poco antes por algunos medios de comunicación británicos, lo que llevó a sus seguidores a acercarse al lugar. Fue así que algunos videos recorrieron las redes sociales con gran rapidez.

La muerte de Liam Payne dejó un vacío en aquellos fans que anhelaban el regreso de One Direction, es por eso que al menos 1.000 personas se congregaron el 20 de octubre en el centro de Londres ante la estatua de Peter Pan en Hyde Park, frente a la cual depositaron flores, cartas, globos y fotos en honor al joven artista británico.