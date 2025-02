Con pruebas, la China Suárez destrozó a Yanina Latorre: millones de por medio

Una vez más, Yanina Latorre demostró que no le teme a nadie y mucho menos a la China Suárez. El pasado martes, la ex Casi Ángeles apuntó contra la periodista por su hostigamiento en el Wanda Gate, sin embargo no tenía en mente el retruco por parte de su enemiga.

La pareja del momento tildó a la esposa de Diego Latorre de mentirosa, Mauro Icardi le dijo que estaba "perdiendo credibilidad", mientras que la actriz fue más allá: "¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos?", fue el punto débil que usó para destruirla junto a otras acusaciones. Desde sus vacaciones en Estados Unidos, la panelista fue directo al hueso y hundió a la influencer, desde poco profesional a "roba marido" fueron algunas de las puntadas.

Si bien Yanina logró ubicar a la China que se quedó absolutamente callada, en las últimas horas su abogado salió a defender su nombre: "Desconocemos la autenticidad de esos chats, hablo todos los días con la China, ella me dice que algunos de los chats no son reales ", aseguró en referencia a los mensajes que publicó Latorre, que sería de Wanda Nara y quien fue la amante de su marido.

"Esto está afectando personas, está afectando menores, así que tomaremos las medidas que haya que tomar, ya estamos tomando, aunque no puedo informar todo", agregó Rodríguez, asegurando que la periodista recibirá una multa. Por su parte, la China redobló la apuesta en su cuenta de Instagram: "No solo recibiste la notificación del juicio, sino que presentaste hasta testigos. ¿En qué quedamos?", escribió la joven en historias junto al documento legal en el que se ratifica la denuncia en manos de Elba Marcovecchio.

La China Suárez contesta las acusaciones de Yanina Latorre

"Los testigos de Yanina Latorre en el juicio que le inició la China Suárez según expediente judicial", fue la iniciativa de una captura donde se llamó a testificar a periodistas como María Pía Shaw, María Fernanda Iglesias, Pepe Ochoa, Juliana Ferrini y Cinthia Fernández. Con esto, la ex Casi Ángeles quiso demostrar que verdaderamente existió una denuncia de su parte hacia la comunicadora, ya que horas antes está lo habría negado.

A la China Suárez no le gusta el título de "roba maridos" por lo que se remontó a un clip en el que Yanina Latorre contó años atrás, en una transmisión de LAM, que cuando ocurrió el escándalo entre la actriz y Benjamín Vicuña, el chileno no estaba junto a Pampita, por lo que no fue una infidelidad: "¿En qué quedamos?", consultó la mediática en redes sociales. Por su parte, la angelita no contestó, ya que se encuentra disfrutando de la playa en Miami, aunque antes de bajar a la costa advirtió que tiene nueva información para hundir a los protagonistas del Wanda Gate.