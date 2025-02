Wanda y la propuesta indecente que le hizo a La China por mensaje: "Hacemos un trío"

El Wanda-Gate, como se conoció al evento en el cual Mauro Icardi quedó expuesto en su infidelidad hacia Wanda Nara con Eugenia "La China" Suárez en Paris, fue sin duda uno de los momentos más mediáticos de la historia de la Argentina y sin duda el más central en 2021. Ahora que la historia dejó la clandestinidad y se hizo pública, y tras mucha agua bajo el puente, la empresaria reveló a través de Yanina Latorre los chats que tuvo con la actriz en aquel momento. Y allí hasta se pudo ver cómo ella le propuso un trío sexual con quien entonces era su marido.

La exposición, que se dio en LAM, reveló muchas de los idas y vueltas entre ambas mujeres, una vez que la conductora de MasterChef descubrió todo. En ese sentido, una de las primeras bombas es lo que dice Mauro de ella a "La China". "Contra mí no pelea. Me conoce, soy el peor hijo de puta cuando quiero. Por eso no se quiere separar. Sabe que se le viene la noche contra mí. Así que tranquila", aseguraba el futbolista.

Las capturas de la conversación entre Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara durante el escándalo de París, revelados por Yanina Latorre.

Esta realidad se le hizo presente en los últimos tiempos a la nueva novia de L-Gante. Es que si bien ella atacó de forma legal con Ana Rosenfeld, la defensa de Icardi muestra que tiene muchos ases bajo la manga. Sin embargo, en aquel momento que le dijo todo a Suárez, no pareció convencerla. "Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos, no quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco", opinó la actriz en su charla con Wanda. "Tranquila. ¿Tenés más?", le soltó ella sin vergüenza.

La discusión en esa conversación era alrededor de sí se había concretado una relación sexual entre ambos o no, algo que obsesionaba a Nara a partir de las desmentidas que le hacía su pareja de aquel entonces. "Tanto chat y venís y no cojo", sospechaba Wanda. "Entiendo que te parezca una locura. Pero fue así", justificaba "La China". "Ya sé. Lo digo por él", insistía la empresaria.

"Creo que está enfermo. No sé, por todo lo que me decís", sostuvo en aquel momento Suárez. "¿Cómo llegás a lo otro sin hacer nada?", se preguntaba mientras tanto Nara. "Y, cada pareja es un mundo. Vos lo sabés mejor que nadie", le explicaba "La China". "Él me decía: 'estábamos hablando y lo hice para no quedar como un boludo'. Me decía: 'no transamos, no cojimos, la mina no me tocó la pija'", le aclaraba Wanda. "Me da pena que hable así de las mujeres. Como despectivo", lamentaba la actriz.

La conversación continuó más adelante, cuando la ex de Maxi López le confesó todo lo que le había dicho Icardi: "Me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?", se preguntó. "Y, es muy íntimo", fue la respuesta de "La China". "Obvio. Indispuesta te chupó", insistió Wanda nuevamente. "Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así", reconoció Suárez.

La charla escatológica continuó con una fuerte acusación. "Él me dijo que estabas indispuesta. Que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cojiera", lanzó Wanda. "¿Para engancharlo? ¿Cómo?", preguntó la actriz. La referencia no se expone, pero la especulación es alrededor de que Icardi dijo que ella buscaba quedar embarazada, un rumor que estalló en su momento.

Más adelante la conversación continuó con una propuesta de "La China": "¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan? No sé qué decirte". "Naaaa. Me chupa un huevo", respondió Nara, descartando lo que terminaría pasando. "Evidentemente te ama. Qué miedo el nivel de tóxico. Yo pensé que no había más que Benja", soltó en referencia a su ex Benjamín Vicuña.

Enseguida Wanda le mostró una captura de una charla que tuvo con Mauro. "Sabés que te conozco. Sé que siempre se te para", le reprochaba ella para lograr la verdad de su boca. "Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mí. Y te repito, y vale la pena pelear y luchar por amor. Por amor verdadero", fueron las excusas del delantero.

En otro tramo de la conversación entre chicas, expusieron cómo les decía una cosa a una y otra a la otra. "Él en la mente te decía que quería divorciarse y meterse con vos para estar de joda. No entiendo", aseguró Wanda en aquel momento. "Me decía que no le gustaba la joda", explicó Eugenia. "¿Y me dice a mí egoísta? Flaco avisame que me garcho a otro yo", protestó después Wanda, sin referirse a su amorío con el africano Keita Baldé, el entonces compañero de Mauro.

Lo más duro de todo vino después, cuando la actual novia de Icardi le hizo una propuesta que rompió todos los estándares de conversación entre dos mujeres que habían protagonizado lo que protagonizaron: "O hacemos un trío", lanzó "La China", acompañando la oración con un emoji de risa. La respuesta de Wanda no se vio. Aunque es difícil que haya sido simpática ante la iniciativa.

El cierre de esta relación virtual fue entre reproches y justificaciones. Es por eso que el cierre que le dio Suárez, no dio lugar a más especulaciones. "Es una locura que sin conocer a alguien escriba todo lo que escribió. Pero creo que es porque está desesperado. No sé. Ya te dije todo. Te mostré todo, de mujer a mujer. Evidentemente no voy a seguir hablando de esto todos los días porque tengo una vida yo también. Espero de corazón que puedas solucionarlo de la mejor manera. Te mando un beso", cerró la actriz.