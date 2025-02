Lali Espósito destrozó a Milei con un sólo movimiento y anunció lo que todos esperaban

En las últimas horas, varios usuarios de la red social X conocidos por apoyar al gobierno de Javier Milei compartieron una imagen que mostraba el supuesto contrato por 200 millones de pesos que le habría pagado la organización Amnistía Internacional a la cantante Lali Espósito para que asista a la marcha antifascista que se realizó el pasado sábado en la ciudad de Buenos Aires. Este martes, la institución denunció que se trata de una foto falsa y editada, y desmintió "rotundamente" cualquier tipo de acuerdo con la artista.

" Más trucho que billete de tres pesos ", empieza el posteo de Instagram en el que aclara el carpetazo que intentó lanzar la Libertad Avanza en contra de la cantante y continuó: "Nunca le pagamos nada a Lali. Usan deliberadamente el logo de Infobae y el nombre de Amnistía Internacional para darle 'credibilidad' a un documento que ni siquiera tiene la información básica que necesita un contrato para ser válido. El 'diseño' del contrato, chicos, por favor, está hecho con herramientas medievales (una coincidencia con la narrativa oficial). Solo un Fanático podría hacer esto por nosotros", da pruebas para desmentir el supuesto negocio.

La organización Amnistía Internacional y Lali Espósito desmienten el negocio detrás de la marcha del colectivo LGBTIQ

"Cuando los gobiernos no logran imponer su discurso y hay un fuerte contrapeso colectivo, eligen las más obtusas estrategias para intentar deslegitimizar los reclamos genuinos de la sociedad civil. Se enojan con nosotros, además, porque contribuimos a exponerlos ante el mundo cuando no respetan los consensos acordados por los países sobre los derechos de las personas. Dato interesante: no hay antecedentes locales de una operación de este tipo contra Amnistía Internacional, al menos desde el retorno a la democracia", siguió en comunicado en donde evidencian la falta de nombres completos, así como faltan elementos contractuales que cumplan con los protocolos de transparencia.

Lali Espósito, por su parte, compartió en sus historias el posteo de la organización Amnistía Internacional: "La desinformación es un mal de nuestra época. Se imponen las noticias falsas, ya no importa si es verdad o mentira", relató un zócalo con la imagen del personaje ficticio Pinocho.

Quitándole importancia a los haters y las cientas de críticas que está recibiendo en las últimas horas, la artista compartió un video de Sabrina Carpenter tomando un trago relajada en los Grammys mientras las polémicas e insultos la rodeaban: "Yo en este momento... Atentos acá", agregó, pero nadie se imaginaba lo que estaba a punto de desvelar.

Lali y su nuevo proyecto musical

A solo unas horas de contestar las acusaciones de los libertarios, Lali Espósito anunció su próximo lanzamiento con una banda icónica del pop. Se trata de "Mejor que vos", de la mano con Miranda. El tema estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 6 de febrero.