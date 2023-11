Coti Romero la ninguneó y "Cata" salió a destrozarla: "Es la frustración de no ser tan exitosa"

Gran Hermano siempre deja a un integrante en el papel de villano. En la última edición, ese espacio fue para la correntina Constanza "Coti" Romero, quien traicionó a las chicas y luego salió de la casa más famosa del país. Ahora mantiene ese perfil en el streaming del Bailando 2023 que protagoniza, y también en la pista de baile cuando le toca. Recientemente en una entrevista marcó que las tres personas que sobraron en la última edición del reality fueron el taxista Juan Reverdito, el cocinero Ariel Ansaldo, y la catamarqueña María Laura "Cata" Álvarez, lo que generó una respuesta más que picante de su ex compañera.

La correntina Coti Romero en el Bailando 2023.

"Si tuvieras que elegir a tres personas del casting que no tendrían que haber entrado, ¿quiénes serían?", le preguntaron a Coti en un streaming. "Bueno: Juan... Siento que encima este casting fue muy bueno, que buscaron gente con tantas cosas diferentes, que armaron el Gran Hermano perfecto. No porque esté yo", contestó la correntina.

Luego uno de los conductores expresó: "Acá en el chat están tirando bastante Cata, no sé si coincidís". "Ah, Cata. Sí tenés razón. Lo que pasa es que ya no me acordaba de ella", respondió Coti, con una evidente animosidad en contra de su ex compañera, justo antes de lanzar a Ariel como el tercero en cuestión. El exabrupto contra sus ex colegas, motorizó que Cata dispare una contundente respuesta en una carta que publicó en sus historias de Instagram.

"Mi querida Coti, primero recordarte quien soy, ya que convivimos dos meses en la misma casa, pero veo que la 'fama' se te subió tanto a la cabeza que se te borraron los recuerdos, tanto los buenos que vivimos, como los no tan buenos. O quizás la frustración de no ser tan exitosa como varios de nuestros ex compañeros, te lleva a menospreciar a los demás", comenzó el texto Álvarez, ácida y sin anestesia para compararla con su archirrival Julieta Poggio, entre otros.

"Es triste ver que siendo tan joven transmitas un mensaje de que, por tener determinada edad o por ser menos 'jugadores' o por no manejar el nivel de cinismo que manejaste en el programa, no merecíamos estar en Gran Hermano. Pero evidentemente los productores algo vieron en todos y cada uno de nosotros, entre miles y miles de personas que anhelaban ese sueño y nosotros tuvimos la fortuna de poder vivirlo", continuó Cata.

"Entiendo también que a tus escasos 20 años y en un momento fugaz de fama (porque como soy viejita vi pasar a muchas como vos, que hoy ni sus nombres recuerdo) necesités mantenerte en los medios a costa de cualquier cosa, y cuando digo fugaz lo digo porque para perdurar no tan solo hay que ser conventillero, se requieren también de otras cualidades tales como educación, empatía, humildad entre otras, de las cuales carecés", disparó la catamarqueña, en relación a las decenas de conflictos que ya protagonizó su ex compañera.

El descargo de María Laura "Cata" Álvarez contra la ninguneada de Constanza "Coti" Romero a los ex participantes de GH.

"Podrías tomar el ejemplo de Juli, que está haciendo su carrera en base a su talento, que no precisamente el de hablar mal de sus ex compañeros, ni de la gente que la rodea en su trabajo", reflexionó María Laura, esta vez refiriéndose a una ex GH de manera taxativa. "Pero cierto, me olvido: ¿cuál es tu talento? Ah sí, ya me acordé dónde trabajás y cuál fue la opinión de Charlotte (Caniggia) como compañera de trabajo tuyo", expresó en relación a la definición que dio de "falsa" la hija de Mariana Nannis.

"Pero para que más o menos lo entiendas, que los 20 participantes de GH fueron cada uno una pieza importante del exitoso programa, te pongo como ejemplo la Selección Argentina. En el juego no todos son (Lionel) Messi, pero cada uno de los jugadores aportó lo suyo para llegar a ser campeones del mundo. Y ahí podrías tomar como ejemplo la humildad de Messi, aun siendo el mejor del mundo", comparó Álvarez.

Coti Romero y Julieta Poggio, cuando eran parte de Gran Hermano.

"En fin, para mí la vida no sólo pasa por ganar un juego o por la fama, como creo que lo sentís vos, sino que va más allá de eso. El éxito, mi éxito, y lo que a mí me hace feliz, es tener una familia que me quiere, buenos amigos que me acompañan y una pareja que me ama de verdad. Ahí te darás cuenta que nos hacen felices cosas diferentes", aseguró Cata, bien reflexiva sobre su presente lejos de los medios.

"Por algo será que no pudiste formar una amistad sólida y verdadera dentro de la casa de Gran Hermano, como hemos hecho muchos de los que estuvimos ahí, ¿no será momento de replantearse ciertos comportamientos tuyos? Y ya que estás en los medios, y no sé si te diste cuenta que estamos viviendo situaciones complejas en nuestra sociedad, tratá de hacerle honor al nombre del programa en el que participaste: 'Gran Hermano'. Pensalo. Atentamente, Cata. Que aunque vos digas que no me lo merecía, soy ex participante de GH, como vos", concluyó la catamarqueña.

La rivalidad había comenzado hace meses, pero esta profundización llegó en el momento justo, ya que en los próximos días el reality tendrá una nueva edición, y es probable que pasen como invitados a criticar desde el panel a los nuevos integrantes y que los palos entre ellos vuelen de un lado para el otro.