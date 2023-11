"Cornuda", "mersa" y "porrera": la picante guerra 2.0 entre Yanina Latorre y Julia Mengolini

La victoria de Javier Milei en el ballotage frente a Sergio Massa, generó que ciertos sectores del panelismo festejen como una victoria ciertas tragedias. Que cualquier persona se quede sin trabajo, por ejemplo, lejos de ser una reivindicación política, es simplemente una canallada. Esto es lo que celebró Yanina Latorre respecto al futuro de su rival Julia Mengolini, quien respondió sin pelos en la lengua y desató una catarata de tuits agresivos por parte de su colega.

Es que la pareja de Diego Latorre tuvo un fin de semana de éxtasis tras la victoria del liberal y directamente aprovechó para atender a la fundadora de Futurock con una serie de tuits donde respondió errores de análisis que la chica de rulos cometió durante la campaña en la que estuvo esperanzada de que el candidato peronista consiga el triunfo. El problema fueron todos los ataques personales que mezcló.

"Para bajar la inflación y la pobreza sólo necesitamos que dejen de robar ustedes", escribió Yanina en una respuesta a un tuit del 9 de noviembre. "¿Esta inútil no siente vergüenza ajena cuando ve todo esto?", respondió a otro en el que se la ve destacando a Massa como ganador del debate. Inclusive llegó a etiquetarla con una nota de investigación en su contra: "Militando y facturando: Julia Mengolini se asoció a un empresario que emitió $120 millones en cheques sin fondos".

"Hoy leo esto de Macri y entiendo que ellos pretenden derramar esa violencia en la sociedad. Este llamado que hace es peligrosísimo. Yo espero que la dirigencia democrática lo frene a tiempo. Defendamos nuestra convivencia que hasta ahora fue más o menos pacífica", había escrito Mengolini el 21 de noviembre.

"¡Lean a esta inútil!", le contestó Latorre. "Ella habla de violencia. La defensora de corruptos y amenazadores seriales! El país espera que te frenen a vos y tus secuaces para siempre. ¡Habla de convivencia pacífica!", agregó.

"De todas las calamidades que puedan suceder en el gobierno de Milei-Macri hay una que me preocupa especialmente y es el derrame de la violencia de su discurso. Nunca fui de victimizarme y eso que recibo insultos hace años pero ayer me gritaron por la calle '¡estás muerta!'", reveló Mengolini en un tuit del martes pasado. "La única violencia que conocemos es la del gobierno que vos defendés por guita, ¡pautera!", volvió a atacar Latorre.

"¿Vos votas al Milei de la campaña y de la plataforma o al Milei del último spot? Porque son opuestos, amigo", había escrito Julia el 16 de noviembre. "In your face, pautera", fue la respuesta de Latorre. "Yo -que vengo rezongando bastante con los votantes de Milei- no los tomo tan por boludos como lo está haciendo Milei", confesó Mengolini el mismo día. "Te ganaron los boludos parece", retrucó Yanina.

Esta dinámica de decenas de ataques el mismo día generó una reacción enorme por parte de Mengolini, quien por el uso de mayúsculas y el comienzo del tuit que lanzó, recordó a aquel famoso insulto que le soltó Mariana Nannis a la panelista de LAM años atrás. "Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera, yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor, pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme", disparó la periodista de Futurock y Duro de Domar.

Pero lo único que hizo este ataque fue activar la capacidad que tiene la mamá de Lola Latorre de lanzar improperios de forma virtual, como lo hizo en las cinco respuestas que esgrimió a la publicación "Esto te grafica, pautera. Soy cornuda y botinera, pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. ¡Acá la única grasa sos vos!", escribió en el primero.

Dos minutos después volvió a la carga: "¡Cómo te calentaste, parda!", comenzó su segunda respuesta, en una descripción agazapada sobre el color de su piel. "Te salió la groncha agresiva de adentro. ¡Le decís cornuda a una mina y le decís botinera! ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera", agredió Latorre.

"Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos te insultan. Todo lo que quieras, Mengolini. Pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta. Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas", acusó en una tercera respuesta. "¿No te das cuenta que en parte el oficialismo perdió por gente como vos? Autocrítica. Hacete cargo. Besis", antepuso en un cuarto tuit.

Probablemente en el último es donde Yanina tiró más carne al asador. "Cucaracha, te hiciste famosa por garcharte a Fito, te llenó el orto de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos", afirmó Latorre, también utilizando algunos textuales que usó Nannis en aquel famoso tuit en su contra.

Tras esto, la obsesión de Latorre continuó y le recordó su paso por LAM. "Fuiste mi reemplazo en la corpo, pero no funcionaste, inútil, solo vivís del estado", disparó, con un video recordatorio de ese paso.

"Vos sabés bien que fui yo quien renunció a la semana porque no aguanté el nido de yararás que es LAM. Ustedes son malas con el mundo y malas entre sí. La maldad no va conmigo", rechazó Mengolini. "No renunciaste. No rendiste. Te colgás de LAM para tener visibilidad. No existís. Me reemplazaste y no funcionaste", contraatacó la panelista.