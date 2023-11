Cabak habló de la denuncia por "maltratos" que le hizo "Jujuy": "Me acusó de violento y misógino"

Corría enero del 2021 cuando Sofía "Jujuy" Jiménez había desatado un inesperado conflicto dentro de América TV. En aquella oportunidad, la modelo y conductora festejó su cumpleaños con varios amigos en Pinamar en medio del feroz rebrote de COVID-19 y las imágenes que subió a su cuenta de Instagram despertaron la indignación de varios de sus compañeros del canal e incluso del gremio SATSAID, que se quejaron por la falta de controles.

Esto terminó desencadenando la salida de "Jujuy" de Informados de Todo (ciclo que se emitía por América de lunes a viernes a las 11). Lo cierto es que la modelo le manifestó a las autoridades del canal América que no se sentía cómoda trabajando con Horacio Cabak tras un intenso cruce en vivo que habían mantenido por el testeo positivo de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain que terminó en una discusión por el polémico cumpleaños que la propia "Jujuy" había hecho en Pinamar.

De hecho, sobre su paso por la pantalla de América TV, Jujuy siempre explicó que hubieron situaciones con el conductor que "no estuvieron buenas" . "No la pasé bien. No quiero meterme con alguien que estuvo muchos años en el medio...Era la primera vez que me tocaba trabajar con un compañero difícil. Me hago cargo de mi falta de experiencia para plantarme", dijo en su momento en LAM y sobre su pelea puntual con Cabak, aclaró: "No saben lo que temblé ese día".

Y agregó, aclarando que abandonó el programa llorando en varias oportunidades: "El insistía y me dejó hablando sola. Evidentemente, no me bancaba o no sé. Yo sentía que mi presencia le podía molestar". El primer roce entre ambos surgió cuando Jujuy salió a defender a Pampita, mientras que Cabak se limitaba a criticar a la jurado del Bailando 2023 tras haber dado positivo de COVID-19 por no cumplir con la cuarentena luego de haber viajado a México.

La ex pareja de Guillermo López y Juan Martín del Potro había justificado a su colega al señalar que confió en el PCR que le hicieron para continuar con su vida en forma normal. Sin embargo, Cabak la fulminó: "Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron". "Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso", le había dicho a Jujuy.

A casi tres años de aquel escándalo, quien volvió a referirse al tema fue el propio Cabak, quien expresó: "Quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos conversás a solas con una persona se transforma en ´él me dijo, yo le dije, él me levantó el tono´, yo entonces quiero evitar siempre eso. Y aparte con toda esta política de cancelación de ´se me acercó, me dijo, me rozó´. Entonces yo no estoy a solas con ninguna compañera".

El Sat contra la fiesta de Jujuy

Para Cabak "hay una cuestión de utilización mediática de unos temas que funcionan y sirven", y sentenció: "Hay otra decisión que yo tomé que es que cada vez que yo tengo que hacer algún comentario o alguna observación, porque yo me involucro en los programas, que tienen que ver con el trabajo de mis compañeros, ya sea para bien o ya sea para hacer algún ajuste, yo no lo hablo con mis compañeros de trabajo. Yo lo hablo con la producción, yo no soy nadie para ir a decirle a un panelista a mí no me gusta esto que estás haciendo. Yo nunca te voy a corregir a vos algo, sí voy a tratar de ayudarte, como intenté ayudar a esta compañera de trabajo".

La fiesta de "Jujuy" en plena pandemia

Luego, el conductor acudió a su cuenta de Twitter donde detalló: "Hace casi tres años, en medio del peor momento de la pandemia, una ex-compañera de trabajo

(@sofijujuyok) expuso a todo el equipo (y sus respectivas familias) al organizar una fiesta de cumpleaños ´clandestina´ para 30 personas. Nunca nos informó. Nos enteramos por sus publicaciones en Instagram, en el medio del programa. En ese momento el aislamiento era estricto, no había vacunas y los hospitales empezaban a colapsar".

Y cerró: " Todo el equipo técnico del programa presentó una nota en queja, por la falta de cuidado con la que se había manejado. Al reclamarle responsabilidad y profesionalismo, me acusó de "´Violento, Misógino y Agresivo´. Vale aclarar que NUNCA estuve ni hablé a solas con esta persona. Desde ese día intentó ensuciarme en todos los programas a los que fué (como lo hizo con @delpotrojuan, @peladolopezok y otras personas ,en anteriores y posteriores oportunidades)".