Duro relato de Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis: "No quiero que mis hijas..."

Lo que comenzó como una historia de amor dentro de la casa de Gran Hermano culminó con el nacimiento de dos hijas gemelas y millones de anécdotas románticas. Sin embargo, todo eso quedó atrás luego de que Thiago Medina confirmara su separación de Daniela Celis.

Aunque durante el fin de semana pasado la ex pareja se mostró conviviendo con sus hijas, Laia y Aimé, fue recién el lunes 5 de mayo cuando el influencer decidió contar públicamente su situación sentimental: "Les vengo a contar yo, antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados", expresó a través de sus historias de Instagram. Luego agregó: "Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente".

"Me estoy yendo, en la bici, adonde me mudé", comentó el ex hermanito en otro video, y explicó que su nuevo hogar se encuentra a solo "15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo". Además, aclaró que mantienen una buena relación por el bienestar de las niñas: "Entendemos que nos tenemos que llevar bien por las bebés".

Para evitar especulaciones, Thiago mostró su nuevo espacio, donde vivirá solo: una casa con patio, pileta, parrilla, mesa de pool, ping pong, cocina-comedor y una habitación con cuatro camas. "Es chiquito, para mí solo, y está desordenado porque me mudé hace poco", detalló en el video, mientras recorría cada ambiente.

Más allá de la mudanza, el joven se mostró conmovido y reflexivo: "Estoy viviendo algo que me duele mucho, n o quiero que mis hijas crezcan lejos de mí ", expresó con lágrimas en los ojos, recordando su infancia atravesada por hogares y albergues.

Mientras tanto, Daniela Celis retomó su rutina laboral en Luzu TV y fue vista paseando por un shopping, donde se mostró sonriente y accedió a sacarse fotos con quienes se le acercaban. De a poco, logró encontrar seguridad en su nueva vida, dejando a sus hijas al cuidado de un familiar para poder trabajar, generar ingresos y también permitirse algunos gustos personales.