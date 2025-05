Flores, celos y una mentira que no huele a rosas: la reacción de Wanda a las acusaciones por el "falso" ramo del Galatasaray

El fin de semana, Eugenia "la China" Suárez fue la primera en encender la mecha. Publicó, sin decir demasiado pero sugiriendo todo, una imagen sonriente junto a un lujoso ramo de rosas rojas acompañado por una tarjeta con una dedicatoria reveladora: "Es muy dificil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mando y para desearle un Feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forma parte de nuestra familia".

Wanda y La China con la camiseta del Galatasaray

El gesto no pasó desapercibido. Muchos lo interpretaron como una confirmación (¿más?) del vínculo cercano entre la actriz y Mauro Icardi, ídolo del club turco. Pero como en toda historia que involucra a Wanda Nara, el contraataque no tardó en llegar. Horas después de la publicación de la China, Wanda compartió su propia -y curiosa- historia en Instagram: un ramo de rosas blancas -"mis favoritas", aclaró- junto a una caja con la figura de un león (símbolo del Galatasaray) y una manta. Acompañó el posteo con una dedicatoria similar: agradecimientos por acompañar al equipo y una invitación para seguir siendo parte de la familia del club.

El posteo de La China que desató otra guerra con Wanda

Todo parecía un empate diplomático hasta que el periodista turco Burhan Can Terzi echó por tierra la versión de Wanda: "Desde el Galatasaray me confirman que no le mandaron ningún obsequio", publicó. Así, la publicación de la empresaria pasó de gesto romántico a potencial "autoregalo". Molesta, Wanda salió a defenderse en redes. En respuesta a una publicación del perfil @elejercitodelam -que dejaba en evidencia que algunos de los objetos que mostró ya los tenía desde 2023-, escribió: "Sí, el sillón, la manta y la caja son míos, las flores me llegaron esta mañana". Pero la aclaración no convenció a todos.

La reacción de Wanda

Según la periodista Yanina Latorre, el Galatasaray habría contactado directamente a Icardi para negarle cualquier tipo de envío. "Este no lo hemos hecho nosotros, no lo haríamos sin hablar contigo", habría sido el mensaje recibido por el delantero. Como si faltara fuego en esta novela, usuarios en redes detectaron que la China Suárez le dio un sepulcral "me gusta" a publicaciones turcas que cuestionaban la veracidad del regalo recibido por Wanda. En un mundo digital donde los "likes" valen más que las palabras, el gesto fue leído como una provocación directa, y reavivó una guerra que parecía apagada.

El posteo de Wanda Nara

Las redes ardieron: algunos usuarios notaron incluso diferencias en las tipografías de las dedicatorias, los colores de las flores y los elementos de los kits. Mientras unos acusaban a Wanda de "verse dolida y queriendo competir", otros apuntaban a la China por aprovechar cada oportunidad para pasar factura. Lo que comenzó como un aparente gesto de cortesía del Galatasaray por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en una nueva batalla mediática entre dos figuras que, al parecer, siguen enfrentadas por viejas heridas, amores cruzados y egos imposibles de calmar. ¿Fue real el regalo de Wanda?