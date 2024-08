De GH al porno: Maxi Giudici, su nuevo trabajo en plataformas eróticas y la propuesta de US$ 5 mil por sexo que rechazó

Las propuestas económicas que le pueden aparecer a los ex participantes de Gran Hermano puede ser muy variadas. Ejemplo de esto es Maxi Giudici, quien tras vivir en la casa más famosa del país durante unos meses, terminó en la venta de contenido erótico, donde amasó un dinero como para recorrer Europa y elegir dónde vivir. Esta semana contó cómo viene su vida y relató cómo rechazó una propuesta de cinco mil dólares de un hombre que quería hacerle sexo oral.

"La verdad que estoy súper contento y agradecido de cómo se me dieron las cosas. No estoy tirando manteca al techo, como capaz que le pasa al resto de los chicos, pero estoy muy agradecido porque tengo la posibilidad de estar acá, gracias a eso", relató Giudici a Laura Ubfal en su nuevo programa Team Ubfal en América TV. "Estoy disfrutando, viajando, pasándola genial", añadió.

El cordobés definió como "un sueño" el hecho "de poder viajar así de esta manera, de ir improvisando y conociendo lugares". Además, esta posibilidad se la agradeció a la plataforma de contenido erótico en donde vende él sus fotos y videos, algo que comenzó a hacer luego de salir de una depresión tras haberse separado de Juliana Díaz, otra ex hermanita que conoció en el reality.

Por otro lado, reconoció que no es lo único de lo que vive, ya que había dejado una inversión en Córdoba y que esto lo hace tomarse con más libertad su nueva dedicación. "Yo tengo un apoyo, un respaldo, que es el hostel que había armado antes de Gran Hermano. No es que esté tan enfocado haciendo cosas con contenido todos los días, pero lo hago de una manera relajada, y me muestro, y me da un sostén fijo", explicó.

Juliana Diaz y Maxi Giudici, cuando todavía eran pareja.

"Creo que enfocándome, dándole más enfoque, todavía se puede llegar a hacer una diferencia importante. Yo porque realmente no es lo que me apasiona o los que encaro para hacer. Lo estoy haciendo más que nada para hacer una diferencia y porque me divierte. Lo hago relajado", reflexionó Maxi respecto a cómo funciona para él esta nueva vida.

Tras ser interrogado si le pasó con algún cliente que le haya pedido un "encuentro" tras la venta de contenido, Giudici afirmó que eso se lo han ofrecido mucho. "Yo no le miento a la gente, no me gusta mentirle de ninguna manera. Yo le soy muy sincero. Soy superhetero y me gustan las mujeres nada más. Y propuestas de mujeres no tuve, tengo solamente propuestas de hombre y la verdad es que no lo podría hacer por más que me paguen lo que sea", reveló.

En ese intercambio con el ahora panelista Cristian U, Maxi reconoció que hubo una oferta de "5 mil dólares por no tener que hacer nada". Luego fue un poco más taxativo para que quede claro de lo que hablaba: "Oralmente, digamos", lanzó. "Te soy totalmente sincero, hay que ver si después del dicho al hecho se concreta. Pero han sido muy insistentes, me han dado pruebas de que sí", detalló sobre la oferta.