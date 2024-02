De ser la conductora del momento al fracaso televisivo: Mariana Fabbiani y el error que la llevó a perder audiencia

Los programas argentinos están intentando resurgir de las cenizas y competir contra Gran Hermano, que hace aproximadamente 20 puntos de rating y tiene, por streaming, casi 400 mil espectadores. Y tras el término del programa de Marcelo Tinelli, América TV está buscando nuevos horizontes y una importante reestructuración.

Por eso, desde el 14 de febrero el canal decidió volver a poner al aire el programa de Mariana Fabbiani, que regresó a su ciclo DDM (El diario de Mariana), y lo que parecía una gran noticia, ya que supo hacer buenos números en el pasado, se fue diluyendo con el paso de los días: comenzó con 2,9 y ahora bajó a 1,4 puntos de rating.

Mariana Fabbiani

Lo cierto es que mantener un programa de esta estructura no es tan simple para el canal del cubo, ya que pretende armar una especie de bloque para surfear la ola de la crisis, con la conductora como una aliada; sin embargo, sus condiciones complicadas no permiten que despliegue todo su potencial.

¿Cuáles fueron los requisitos de Fabbiani? ella le pidió expresamente a la producción que su programa no tocara ni temas de actualidad ni de política, ya que luego de haberse mostrado abiertamente simpatizante de Mauricio Macri, comenzó a tener problemas con el rating e incluso con algunos seguidores.

Estos pedidos se dieron a raíz de que en 2019, la conductora intentó hacer periodismo en su programa y no salió como esperaba. Luego de eso, desde su entorno confiaron que no quiere hacer nada vinculado a lo periodístico. Y la cocina y el show son un arma de doble filo, aunque "ella está muy firme en su posición".

Cabe recordar que además de posicionarse políticamente, Mariana fue muy cuestionada por el abordaje que realizó hacia la vacunación, incluso antes de que aparezca el coronavirus y comience la campaña de vacunación, cuando entrevistó al impulsor del movimiento antivacunas, Eduardo Yahvé.

En aquella oportunidad abrió un debate con un zócalo llamativo: "Alerta padres: vacunas sí, vacunas no". Tres meses después de eso, ella misma dijo al aire que haber realizado ese programa no fue la mejor decisión: "Fue un error. El graph estaba mal. No estábamos haciendo un debate de si había que vacunar o no. Por lo menos no fue mi intención".

Mariana Fabbiani en DDM

También, su carrera se volvió turbulenta cuando entrevistó a Mauricio Macri en 2018, en la que sólo hizo foco en la vida familiar del ex presidente y evitó hablar de política, pese a que el país comenzaba a desencadenar una profunda crisis económica que culminaría después en lo que sería el inicio del endeudamiento con el FMI.

Fabbiani, el episodio de la peluquería y su tímida vuelta a la TV

Desde el entorno de la conductora, informaron que ella se encuentra bastante asustada debido a que hace un par de años atrás vivió algunos escraches en la calle. "Para ella fue horrible que la esperaran para putearla en la puerta de la peluquería, por ejemplo. Mariana es muy sensible y siempre vivió muy protegida. En una realidad virtual", indicaron.

De hecho, Fabbiani reflexionó sobre su carrera entrevistada por LN+ y resaltó que ella fue formada como actriz, no como periodista y que ese es uno de los motivos por los cuales quiere continuar únicamente tocando temas de entretenimiento. "Artista es una palabra grande, pero me siento más artista que periodista. Cuando me preguntan siempre digo que hice la carrera de periodismo mientras estaba al aire", dijo.

Y agregó: "No tenía pensado ser ni conductora, ni periodista. Quería ser actriz dramática. Y mi profesor de teatro de ese momento me dijo que servía para el humor. Yo sentí que lo que me había querido decir era que no era tan buena. Pero después me di cuenta de lo difícil que es hacer reír. Y siento, efectivamente, que soy mejor para la comedia. Me gusta reírme y hacer reír".

La audiencia la fue abandonando.

Desde que está nuevamente en la televisión, Mariana se ha posicionado como uno de los ratings más bajos de la televisión, con apenas un punto de rating y América, mientras tanto, se desespera por intentar mantener a flote el programa y toda la programación en general.