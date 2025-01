"Dejaste a una nena de 11 años llorando": la verdad sobre el amenazante mensaje de la China Suárez a Wanda Nara

En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la hija mayor de la ex pareja, Francesca Icardi, cumplió 10 años y su mamá le organizó una espectacular fiesta de cumpleaños inspirándose en Italia, país donde nació la menor. Si bien el festejo se llevó grandes halagos, la tensión se hizo parte del domingo cuando salió a la luz el intercambio de mensajes que hubo entre la conductora y la China Suárez, nueva pareja del futbolista.

La conductora eligió el color amarillo para decorar la mesa principal, donde una y otra vez se repetía la figura del limón. Damián Betular fue la gran estrella de la jornada festiva, ya que tanto la torta de dos pisos como los manjares dulces fueron enviados por él.

El navegador no soporta este contenido.

La fiesta de Francesca fue en la famosa casa en Santa Bárbara: asistieron sus tres hermanos, fruto de la pasada relación entre Wanda y Maxi López, sus familiares más cercanos y sus mejores amigos. Los invitados no sólo comieron rico, sino que además presenciaron una animación en vivo y un momento para pintar una tote bag. El gran ausente fue, nada más y nada menos que, Mauro Icardi. Sobre ello se barajaron algunas hipótesis: hay quienes aseguran que tiene una perimetral que cumplir con la madre de sus hijas, por lo que judicialmente no podría asistir; sin embargo, otras fuentes confirmaron que el padre se negó a ir ya que su nueva novia no era recibida.

Si bien no estuvo presente en el festejo del domingo, ni bien se hicieron las doce de la noche llamó a su hija para desear un feliz cumpleaños: una llamada que terminó en llantos de dos menores e insultos entre Wanda Nara y la China: "A las 12 de la noche Mauro llamó a (su hija) Fran por el cumple, diciéndole estoy acá con Rufi (la hija de la China) que te quiere saludar. La nena no quiso, se puso a llorar, Wanda engranó ", inició su relato, vía historias de Instagram, Yanina Latorre.

Yanina Latorre contó los detalles del conflicto familiar en el cumpleaños 10 de Francesca Icardi

El saludo fallido entre Rufina Cabré y Francesca Icardi, según Latorre, derivó en una fuerte discusión entre Mauro y la conductora de Bake Off: "Se dijeron de todo. Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo." Si la pelea ya estaba encendida, la situación empeoró cuando se metió la ex Casi Ángeles, se habría puesto furiosa por la angustia de su hija: "La China le manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. Mitómana, mala persona y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. Wanda va a denunciar el mensaje y pide perimetral ", contó la angelita.

A los pocos minutos, la panelista redobló la apuesta e hizo público el mensaje: "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle 'gente de mierda, ridícula' a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva", expresó la actriz. En un principio, Yanina se olvidó de ocultar el número de la China, por lo que borró la historia y la volvió a compartir esta vez ocultando este dato privado: fue demasiado tarde, ya que en redes sociales se difundió en cuestión de segundos.

La China Suárez envió un mensaje a Wanda Nara: insultos y dos menores llorando por problemas de adultos

Muchas cuestiones surgen de esta situación bochornosa que abrió lugar a un extenso debate: ¿Actuó de buena fe la China Suárez al hacer llamar a su hija a Francesca porque quiere integrarlas o solo buscó provocar a Wanda Nara? ¿Wanda debió dejar que su hija salude a la hija de la China para no hacer pasar un mal momento a la nena? Quien no está contento con el presente escandaloso es Nicolás Cabré. Cabe recordar que el actor se negaba incluso a mostrar en público la identidad de la menor, que actualmente aparece en algunas publicaciones de sus padres.