El millonario mangazo de "Pampita" a "La China", tras acusarla de "roba maridos"

Hay que decirlo... Carolina "Pampita" Ardohain aprendió a caer bien parada. Después de protagonizar un sinfín de escándalos mediáticos, la modelo esquiva las esquirlas que le llegan por el "Icardi-Gate" con elegancia, aunque siempre desliza algún que otro palito para Eugenia "La China" Suárez.

Después de bromear en los medios con el mote de "roba maridos" que le adjudican a la ex Casi Ángeles, "Pampita" brindó otra nota en la que habló de la fastuosa mansión en La Isla de Nordelta en la que "La China" y Mauro Icardi se instalaron después de blanquear su romance.

La escalera de la mansión en la que "La China" convive con Mauro Icardi.

Sí, hablamos de "la casa de los sueños" de Wanda Nara, que cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de construcción y que también tentó en su momento a Ardohain. "Desde hace muchos años que esa es la casa de mis sueños, mucho antes de que sea la casa de los sueños de otras personas", disparó con picardía, en un mano a mano con su amiga Barbie Simons.

"Yo tenía una amiga que vivía ahí (en el exclusivo barrio La Isla) y salíamos a caminar por ese barrio. Cada vez que salíamos, le decía: 'Esa es la casa de mis sueños'. Una vez me enteré de que estaba en venta, le pedí a mi amiga que me acompañara y fui con Anita (García Moritán). Me sacaba fotos, todo ahí", recordó.

Pampita, Zaira Nara y Wanda Nara

Pero, ¿por qué no pudo cumplir su sueño? "Pregunté el precio y no llegaba a pagar esa casa. Igual disfruté de pasear por dentro, ver cómo era. Dije: 'Si algún día tengo la plata, si Dios me bendice con mucho trabajo y me la puedo comprar, algún día viviré acá. Pero nada, me cagaron", chicaneó.

Lejos de correr a Suárez del foco de la nota, fue la propia "Pampita" quien habló de la actriz y aseguró con ironía: "Capaz me la pueden prestar para el cumple de alguno de los chicos. Por lo menos, algún cumple, lo puedo hacer ahí. Lo voy a intentar".