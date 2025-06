La contundente respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron si saldría en un cita doble con la China Suárez

En una entrevista que le realizaron a Lali Espósito en vísperas de que empiece el reality La Voz, la cantante y actriz argentina decidió hablar sin filtros sobre su relación con Eugenia "La China" Suárez cuando le preguntaron si compartiría una cita doble con sus respectivos novios Pedro Rosenblat y Mauro Icardi.

Lali fue contundente al desmentir cualquier vínculo cercano con la China: "No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos", confesó sin rodeos.

Lali y Pedro - La China y Mauro

Con esas palabras justas Lali tomó postura y se alejó de la figura de la actriz con la que compartió pantalla en icónicas producciones como Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y Solamente Vos. Además, formaron parte del fenómeno musical Teen Angels, lo que las convirtió en figuras inseparables durante años. Sin embargo, parece que la relación que alguna vez fue cercana quedó en el pasado.

Tras las declaraciones de Lali, las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos fanáticos desempolvaron viejas polémicas que podrían haber sido el detonante del quiebre entre las artistas. Una usuaria en X recordó: "Cuando Lali salió un tiempo con Rels B, la China lo siguió mil veces en Instagram sin obtener respuesta de él. Incluso subió un TikTok cantando una canción de él intentando captar su atención, quedó evidenciado que le quiso robar el macho, pero no lo consiguió".

¡Pero puede haber más! Según rumores, la China también habría intentado acercarse a Peter Lanzani, quien fue pareja de Lali durante los años dorados de Casi Ángeles. Aunque nunca hubo confirmación oficial de estas versiones, los fans no olvidan.

Además de los supuestos conflictos amorosos, algunos internautas sugirieron que la relación entre Lali y la China podría haber estado marcada por intereses personales: "Lali se dio cuenta de que la China se colgaba de ella cuando se empezó a decir que no tenía amigos y para meterse en la música, como lo usó en su momento a Rusherking y Lauty Gram", comentó otra usuaria.

Lali Espósito y Peter Lanzani

Aunque Lali dejó claro que no tiene una relación cercana con la China desde hace una década, sus palabras no cierran las puertas a un posible reencuentro en el futuro. Fue la mismísima Lali que admitió que "cuidaría a los hijos de la China" si ella se lo pidiese. Sin embargo, por ahora parece que prefiere tenerla más lejos que cerca.

El escándalo está servido y las redes no paran de hablar del tema. La China Suárez no salió a aclarar nada al respecto y Lali Espósito por su lado, dijo todo en pocas palabras.