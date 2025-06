Wanda volvió al país, apuntó contra Icardi y lanzó munición pesada a la China: "Tiene que hacer un tratamiento psicológico"

El fin de semana no tuvo paz para el escándalo que día a día alimentan Wanda Nara, Mauro Icardi y su pareja Eugenia "La China" Suárez. Mientras que el viernes el escándalo estalló por el llamado llorando de una de las hijas de la empresaria, que compartía el día con su padre y sus hermanos, ahora la conductora de MasterChef volvió al país y cruzó a su ex marido en relación a lo ocurrido.

"Yo no siento culpa porque la Justicia me mandó a hacer a mí un tratamiento psicológico, que lo hago ya hace varios meses. Lo único que pido es que por favor él empiece su tratamiento psicológico. Ahí veremos un montón de situaciones que estamos viendo que no son normales", exigió Nara frente a los micrófonos de la prensa y en diálogo con Infama. Días atrás, había plagado sus redes con mensajes hacía la actual novia de Icardi. "Cada lágrima de mis hijas la vas a pagar, hija de puta", escribió. "Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina", sumó en otra historia.

Una de las historias de Wanda Nara contra Eugenia "La China" Suárez.

"Cualquier mamá si estás lejos y te llama tu hija llorando, que no estaba durmiendo como dijeron, te vas a poner mal. Reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal", justificó Wanda. "Yo lo solté, no solo a toda esta situación, sino a él, porque decidí separarme", alegó en relación a sus fuertes palabras.

"¿Qué te pasa cuando la pareja de tu ex no respeta los tiempos que tienen que tener sus nenas?", la preguntó Marcela Tauro, conductora histórica de América TV. "Ella que haga su vida. Yo no me voy a meter. Acá el responsable es él. Simplemente reaccioné así por lo que me dijo mi hija y porque fue quien hizo llorar a mi hija, nada más", rechazó en relación a sus exabruptos públicos.

"Yo insisto en que él tiene que hacer un tratamiento psicológico, como pidió la Justicia para poder revincularse con sus hijas de una manera sana y saludable. Yo lo vengo diciendo hace un montón que necesita hacer terapia y ahora ya no lo digo yo, lo pide también la Justicia", repitió Nara. "Yo toda la vida voy a trabajar para que él pueda estar con sus hijas de la manera que quieran ellas. O sea, yo respondo a los pedidos de lo que ellas quieran", añadió.

Wanda también confesó que se siente segura y que confía mucho en la Justicia argentina y que fue por eso que decidió ir al país que la vio nacer, y donde está muy tranquila. Es por estar razones que afirmó que no tiene miedo que Mauro se lleve a sus hijas a Turquía, una versión que tomó fuerza con los distintos embates públicos y las presiones muchas veces violentas que mostró el futbolista.

Mauro Icardi viene de compartir unas románticas postales junto a Eugenia "La China" Suárez.

"Cuando decidí separarme, recibí un montón de amenazas que por la decisión que estaba tomando, iba a sufrir las consecuencias que estoy sufriendo. Entonces me lo tomo como me lo tengo que tomar", aceptó Nara. "Este tema me supera y me parece como un grado de violencia extremo y no lo entiendo de ninguna de las dos partes. Si bien a la pareja de Mauro yo la conocía y tenía un vínculo, me parece raro también que una mujer apoye a un hombre en toda esta locura", remarcó.