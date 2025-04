Despechado, L-Gante sigue los pasos de Icardi mientras Wanda Nara va de cacería en Brasil

Hace ya unos meses, el WandaGate sigue en boca de todos. Mientras la Justicia intenta apaciguar las aguas y velar por los derechos de los menores involucrados, los adultos hacen y deshacen a su gusto. En este contexto, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron un fin de semana familiar, mientras que Wanda Nara viajó a Brasil para grabar un videoclip y de paso incendió las redes sociales.

Si bien el defensor de menores dictaminó que el jugador podría revincularse con sus hijas Francesca e Isabella -pero sin la presencia de su novia- Mauro no cumplió con la medida y organizó un asado en el que estuvieron presentes unas 15 personas, con inflables y juegos para los más chicos.

Desde Brasil, Wanda Nara coquetea con un futbolista mexicano

Mientras Icardi jugaba a la familia feliz, Wanda Nara usaba sus redes sociales para mostrar el detrás de escena de su nuevo videoclip junto a un cantante brasileño. Sin embargo, los usuarios detectaron otras actividades digitales: " Si sos real, te espero ", le respondió la mediática a un posteo al borde la de censura del futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr.

Este no es el primer comentario que la conductora deja en una publicación del joven deportista, ya que hubo declaraciones como "Te amo" con quien además intercambia numerosos likes. Aunque confirmó públicamente que está separada, su comportamiento en redes molestó a L-Gante, quien no dudó en expresarse a través de su cuenta de Instagram: " El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta . Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede", comenzó el texto que compartió en sus historias, junto a la imagen de un famoso, en un estilo que recuerda mucho al que solía usar ni más ni menos que Mauro Icardi, con extensas frases y fotos de Johnny Depp.

L-Gante sigue los pasos de Mauro Icardi y postea en redes sociales

El referente de la cumbia 420 continuó: "Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta". En el mismo tono reflexivo, agregó que "el amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre" y que "las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor".

Dando a entender que atravesó situaciones similares con Wanda Nara, L-Gante cerró su extenso posteo con una reflexión final: "Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y termina atrapada en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial". Por su parte, la Bad Bitch continuó compartiendo avances de su videoclip y, al menos públicamente, hizo oídos sordos a las críticas de su expareja.