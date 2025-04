J Rei le dedicó un sentido posteo a María Becerra tras su delicado estado de salud: amor, gratitud y un nuevo comienzo

"Volviendo a casa con el amor de mi vida", había escrito María Becerra en sus redes sociales el sábado por la mañana, acompañando sus palabras con una foto junto a su novio y gran sostén, J Rei. Atrás quedaban días de angustia, preocupación y una operación de urgencia tras sufrir una hemorragia interna causada por un embarazo ectópico. La historia, dolorosa y a la vez llena de amor y resiliencia, conmovió a todo el mundo del espectáculo. La Nena de Argentina, que iba a presentarse en los Premios Platino junto a figuras como Prince Royce y Pablo Alborán, debió cancelar su show en Madrid para atender una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

J Rei le dedicó un conmovedor mensaje a María Becerra

En los Premios Platino, no la olvidaron: Aislinn Derbez y Asier Etxeandía, conductores de la gala, le enviaron un afectuoso saludo. "Desde aquí, María Becerra, te mandamos un abrazo y un beso gigante. ¡Recupérate!", dijeron, mientras el público aplaudía en señal de apoyo a la cantante que, a la distancia, peleaba su batalla más importante. La intervención quirúrgica fue un éxito, pero el proceso de recuperación, tanto físico como emocional, apenas comenzaba. "Hoy la noticia es que estás viva, volviendo a casa y con mucho amor y paciencia todo va a sanar", escribió J Rei en sus redes, visiblemente emocionado.

El descargo de María Becerra

El artista no se despegó de María en ningún momento, siendo fundamental para actuar a tiempo y acompañarla en cada paso. En su primer mensaje tras recibir el alta, Becerra fue clara: "No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días". En sus palabras se leía no solo la gratitud hacia su pareja, sino también hacia la vida misma. "Gracias Dios que me diste una segunda oportunidad de vida", expresó conmovida.

Conmovida pero también consciente de la profundidad del camino que le toca recorrer, María pidió respeto para vivir este proceso a su tiempo: "Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar, ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol...".

María Becerra y J Rei

Desde su entorno, aclararon que tanto ella como J Rei suspenderán todas sus actividades profesionales hasta nuevo aviso, priorizando su recuperación. "Este es un proceso de sanación profundo que requiere tiempo, cuidados y mucho amor", señalaron en un comunicado publicado en sus redes. "Mi amor, para siempre estaré a tu lado, el amor es más grande que cualquier cosa en este mundo. Yo te agradezco a vos por ser tan fuerte, tan luchadora y a la vida por permitirnos seguir escribiendo nuestra historia", agregó el cantante en su emotivo posteo en Instagram. Hoy, el futuro de María Becerra se escribe con tinta nueva: la de las segundas oportunidades, el amor incondicional y la certeza de que la vida -pese a los golpes- siempre vale la pena ser celebrada.