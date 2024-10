Después de perder a Pampita y su cargo en la Ciudad: ¿De qué vive García Moritán?

Cuanto más alejado de los medios quiere estar, Roberto García Moritán se convierte en el foco mediático tras su separación con Pampita y su renuncia al cargo político que ocupaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lejos de la modelo, el ex funcionario quiso encontrar la tranquilidad y el equilibrio en un centro Adventista, y en las últimas horas rompió el silencio.

Según trascendió en los últimos días, el ex Ministro de Desarrollo Económico pasaba noches llorando por su ruptura amorosa y, al ver su estado, fueron sus amigos quienes le comentaron instalarse en el centro de rehabilitación en la provincia de Entre Ríos: p agó más de 6 millones de pesos para olvidar a su ex .

Roberto García Moritán volvería a trabajar en el ámbito privado

Con el alta en mano, García Moritán habló por primera vez tras su internación: "Ya terminó el tratamiento, tiene el alta. Me dijo que se siente muy bien, lo cual es importante porque él siente que ya está recuperado", reveló Karina Iavícoli en Intrusos; una conversación donde se charló de su salud, su futuro laboral y los rumores que confirman el noviazgo entre Pampita y el polista Martín Pepa.

El empresario dejó en el pasado las acusaciones de lavado de dinero y corrupción, y se encuentra enfocado en nuevos proyectos laborales, según informó la periodista: "Me dijo que va a seguir trabajando en la ONG Asociar, de la que Pampita es madrina, y que también fue contactado por una empresa para asumir el rol de CEO". Además, el ex legislador le confesó: "Tengo muchas propuestas concretas, pero ya me estoy decidiendo por una como director de una importante empresa. Vuelvo al ruedo con todo, a lo privado, a mis bases ".

Luego de escuchar sobre su afán por volver al trabajo, Iavícoli no dudó en consultar sobre Pampita y su nuevo novio a sólo dos meses de separarse. Ante este dato, Roberto decidió esquivar la pregunta y volvió a recurrir a su lado profesional:. "Prefirió centrarse en su salud. Me dijo que está bien, contento y con trabajo", asentó la comunicadora.

Finalmente, la panelista dio su percepción sobre el hombre del momento: "Por la manera en la que hablamos, lo noté distinto. Antes estaba mucho más distante, incluso diría que enojado ". Cabe recordar que, en las últimas horas, Yanina Latorre reveló que el círculo cercano del Ex Ministro se encuentra molesto con Pampita, ya que habría sido la verdadera villana de la película, y su ex marido prefirió llevarse la culpa para cuidarla. Por otro lado, la angelita expuso que este fin de semana la modelo presentará oficialmente ante su familia a su nueva pareja.

Pampita sería flexible a la hora pactar las visitas de García Moritán a su hija

García Moritán remarcó que las fotografías que se filtraron de él en el centro le molestaron: "Esta buena la data de que volvió a vivir en donde estaba, porque ese alquiler era temporario por un mes. Está buscando donde vivir ", agregó Guido zaffora, lo cual asintió Karina y confesó que el ex político buscaba un sitio donde establecerse. Además, agregaron que la oriunda de La Pampa estaría siendo flexible en cuanto a las visitas de su ex y su hija, Ana: "Ese no es un frente".

Los panelistas de Intrusos cuestionaron la libertad y felicidad con la que se muestra Pampita ante las cámaras de los medios, así cómo se indignaron ante la presentación de su nuevo novio. Poco a poco, el ex Ministro logra su cometido de reivindicar su imagen: ¿lo logrará ?