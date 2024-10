Diego Latorre expuso como nunca a Yanina Latorre: "Va a salir en todos lados"

Más allá de compartir 30 años juntos como pareja, hijos en común y convivencia a diario, Yanina Latorre y Diego Latorre se animaron a un programa juntos en la plataforma de stream Bondi, así como algunos días comparten espacio en el programa radial El Observador: espacios perfectos para sacar los trapitos al sol y reclamos. En las últimas horas, el periodista no aguantó y expuso el nombre del hombre que le genera celos.

Sin dudas Nico Occhiato logró convertirse en un fenómeno con su canal de stream Luzu Tv. Así llegó a estar en boca de cada uno de sus oyentes, también logró ser mencionado por múltiples colegas, entre ellos la angelita, que en el último tiempo aplaudió cada uno de los pasos del influencer, desatando así la furia de su marido.

Diego y Yanina Latorre sacan trapitos al sol

Fue el mismo Diego quien se animó a contar la inseguridad que llegó a ocasionar Occhiato: "Me declaro fan absoluta de él", comentó Yanina y dio pie a su esposo: "¿Sabías que un día soñé que vos estabas empomando a Occhiato ?", preguntó para sorpresa de los demás comunicadores presentes en la mesa.

El ex futbolista no pudo superar aquel sueño y desde aquel momento tiene entre ceja y ceja al conductor: "Un día me llamó y me dijo: 'me contó un productor que estás saliendo con Nicolás Occhiato, va a salir en todos lados'", reveló la analista de LAM, sobre los escandalosos celos que le hizo su marido: " A veces los sueños son reales . Viste que hay suelos que no terminan en el sueño, se te hacen carne viva", trató de explicar el comentarista deportivo.

Sin nada que ocultar Yanina pidió el número del supuesto productor para hacer frente a la fake news, fue allí cuando descubrió que se trataba de una mentira y era algo inventado por su marido: "Durante un tiempo me incomodaba nombrar a Nico Occhiato", expresó la angelita y luego confirmó que el empresario fue un gran motivo de discusiones en la pareja.

Finalmente, los Latorre no tuvieron pudor a la hora de exponer sus problemas matrimoniales, ni de sacar a la luz sus celos. Durante el transcurso del programa continuaron hablando de la entrevista de Occhiato en el living de Susana Giménez, donde estuvo junto a su novia Flor Jazmín Peña y su abuela Conce; los comentarios de Yanina fueron una continua provocación a su marido que no remó un solo chiste.