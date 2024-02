"Digas lo que digas...": Sabrina Rojas cruzó a Flor Vigna tras ser señalada como el "motivo de la separación"

Pasaron dos semanas del día en que Flor Vigna, en medio de la tormenta, anunció su separación de Luciano Castro. La bailarina, que ya venía teniendo golpes y situaciones desafortunadas dentro de la farándula, confirmó que se encuentra nuevamente soltera pero sin dar motivos ni detalles de las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

Luciano Castro y Flor Vigna

Los días pasaron y poco se supo sobre cuál fue el puntapié que los llevó a ambos a tomar esa decisión. Es que, en el medio de aquello, también habían blanqueado su relación Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, por lo que Vigna había demostrado una clase de "celos" y "molestia" de ese romance y hasta admitió que debe dejar de "mezclar su pasado con el presente".

No obstante, con lo poco que dejaron saber, se dio a conocer que una de las razones de la separación no fueron los celos por "Occhiamín", sino algo mucho más profundo: la relación que tenía la bailarina con los hijos de Castro. Fue la periodista Cora Debarbieri quien reveló que Vigna nunca pudo incluirse por un tema del actor y de Sabrina Rojas en la familia que tenían y eso, a la larga o a la corta comenzó a ser cada vez más pesado.

El viernes por la tarde la periodista Paula Varela amplió un poco más en detalle la información, extendiendo que todos aquellos problemas en los que Vigna no podía integrarse a la familia e incluso uno de los principales motivos de la separación, tenían un nombre y un apellido: Sabrina Rojas, la ex y madre de los hijos de Castro.

Familia Rojas-Castro

Pero a pesar de que ninguno de los protagonistas salió a aclarar nada sobre lo dicho, de hecho Castro evitó la prensa, corrió cada vez que vio un periodista en el radar y no comunicó nada al respecto de su relación, la que sí rompió el silencio a su manera fue justamente Rojas, tras ser señalada como motivo de separación.

Días más tarde de aquellas declaraciones de Vigna, en donde admitía que se encontraba triste porque sigue muy "enamorada de Lucho" y que "hasta que no solucione sus problemas con Sabrina no van a poder volver", entre otras cosas, fue Rojas la que se manifestó al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram en donde publicó una frase al pasar que podría ser tranquilamente una indirecta hacia ellos.

"Digas lo que digas eres lo que haces", fue la frase que posteó Sabrina, sacada de otra cuenta de Instagram. A decir verdad, en ningún momento hizo mención a Vigna ni a Castro, pero es casi un hecho que sería dirigido hacia la ex participante de Combate por las declaraciones que hizo en su contra, asegurando que su relación no funcionó porque fue ella quien no la dejó "meterse" dentro de su familia.

Sabrina Rojas se cansó y lanzó un posteo contra Flor Vigna.

Además, semanas atrás, Rojas ya había hecho declaraciones en LAM en contra de Vigna en donde aseguró que le "cuesta entender" a Flor, a pesar del "cariño" que le tiene, porque justamente no entiende sus actitudes ni por qué decide meterse en temas que no le corresponden como por ejemplo, la paternidad de Castro.

"Considero que es una piba muy buena, pero se enrosca ella sola en una, que vos decís: te podés enroscar tanta, de una manera tan inocente o esto es a propósito. No le puedo sacar la ficha", había expresado y luego subrayó: "Flor se metió en un tema que no sabe. No conoce ese costado de Luciano. Aparte dijo que yo traté de mal padre a Luciano. Y nada que ver. Entonces que no hable de lo que no sabe. Es una especie de torpeza. Piensa que la puede pilotear, pero no puede".