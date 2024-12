Duki reapareció tras un mensaje cruzado de Emilia Mernes: "Sepan que esto recién arranca"

El 2024 llega a su fin y cada uno comienza a hacer su balance de objetivos y fracasos. En este contexto, Duki hizo uso de sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió en el último tiempo, donde estuvo envuelto en polémicos rumores de infidelidad y separación con Emilia Mernes. Además agradeció el éxito que terminó siendo su nuevo álbum "Ameri".

Con un video en modo selfie, el trapero envió un mensaje a sus fanáticos: "Si estás viendo este video es porque este año volviste a compartir o es la primera vez que compartís toda esta cantidad de tiempo, toda esta cantidad de horas juntos", comenzó.

Duki asegura que "habrá música para rato"

El nuevo disco de Duki tiene destellos de versiones anteriores, así como decidió innovar en nuevos ritmos y colaboraciones, pero siempre marcando sus pasos por lo que siente su corazón.

En "Lágrimas de Barro", el trapero narra su historia y, aunque aquellos que los siguen hace mucho tiempo conocen a detalle cada paso que dio, él decidió abrir su corazón: "Te quiero agradecer, gracias por acompañarme, gracias por dejar que te acompañe. Gracias por acompañar Ameri, espero que lo hayan disfrutado. Y sepan que esto recién arranca ".

"Hay música para rato. Gracias por regalarme el sueño de mi vida, la vida que tengo todos los días. Gracias por incentivar a seguir haciendo música que es lo que más amo", dijo emocionado y completamente agradecido por su presente.

Emilia Mernes no negocia

Por su parte, Emilia Mernes mostró una actitud diferente a la de su novio. En el stream Impresentables de Los 40 Colombia, la cantante rompió el silencio y se sacó un peso de encima cuando le consultaron de qué está cansada de que le pregunten: " ¿Te digo la verdad? De mi novio ", comenzó su descargo.

Según la estrella pop "no es necesario" que sus entrevistas sean monotemáticas, ya que está interesada en hablar de diferentes aspectos de su vida. Es así como despejó dudas sobre las canciones que se arrepintió de lanzar con otros artistas o de su video filtrado en Nogoyá, donde se la ve cantando con una sidra en la mano arriba de un camión.

"Que todo el tiempo me pregunten de mi relación o que me presenten como 'la novia de' , estoy bastante cansada, la verdad. Tengo un nombre y una carrera por mí. Yo entiendo lo que genera, pero a veces no es necesario", agregó ante la atenta mirada del periodista.