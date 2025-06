El inesperado último gesto de Antonio Gasalla que conmovió a Marcelo Polino

El pasado 18 de marzo el mundo del espectáculo quedó en luto al conocerse la noticia de que Antonio Gasalla había fallecido. Si bien ya van casi tres meses de su fallecimiento, el actor sigue en boca de muchos, especialmente de su entorno más íntimo. En este contexto, se conoció un insólito detalle de su herencia.

Marcelo Polino visitó Intrusos y reveló información de último momento: "Justo hablé con la familia y declaró heredero universal a su hermano Carlos, que ya puede disponer de los bienes como corresponde ".

A casi tres meses del fallecimiento de Antonio Gasalla, Marcelo Polino lo sigue recordando

Cabe destacar que los largos años en el mundo del teatro y la televisión ayudaron a Gasalla a no perderse ningún privilegio; es así que no sólo cuenta con un gran patrimonio cultural, sino también material, que hoy en día está disponible para su hermano.

Polino reconoció que no sabe qué sucederá con la casa donde vivió el humorista, ya que los panelistas consultaron si se vendería o se haría un museo. Sin embargo, confirmó que, como uno de sus grandes amigos, también fue considerado por la familia: "Me llamó Carlos con Nieves (cuñada de Antonio) y me emocioné, porque ellos habían decidido, como familia, darme algunas cosas del repertorio de Antonio, como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños . En estos días vamos a ir a la casa", relató emocionado.

La familia quiso reconocer de ese modo los años de amistad y fidelidad de quien supo ser jurado del Bailando por un Sueño. Y es que él fue una figura clave en los últimos años de vida del artista, que en 2019 había sido diagnosticado con demencia senil progresiva. Semanas antes del fallecimiento, Marcelo ya había compartido un triste panorama sobre la salud del director: "Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida".

Antonio Gasalla dejó así un legado inolvidable en el mundo del espectáculo, con personajes icónicos como La Abuela y la empleada pública Flora. "La modernidad... viste que no pasaron de moda los sketches, y del Palacio de la Risa ya pasaron 35 años", destacó Marcelo Polino en referencia al material que sigue viralizándose tras su fallecimiento.