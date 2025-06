Wanda Nara prendió fuego a quienes la vincularon con un futbolista: "Eso no va conmigo"

Desde Ibiza, Wanda Nara volvió a quedar en el ojo del huracán: mientras disfruta de unos días en Europa tras su audiencia con Mauro Icardi, fue denunciada por el supuesto abandono de sus hijas, Isabella y Francesca. En medio de las acusaciones, rompió el silencio en LAM y respondió a todas las polémicas.

La empresaria explicó la situación judicial de sus hijas y los motivos por los cuales no pueden ver a su padre. Luego, aclaró que no está de vacaciones en Europa, sino que viajó para asistir a la audiencia con su ex pareja, participar del Bailando de Italia y grabar contenido para MTV.

Wanda Nara habló sobre los rumores de un romance con Hakimi

En medio de compromisos laborales, Wanda también asistió a la final de la Champions League. Su presencia en el estadio llamó la atención de muchos: mientras algunos especularon con una supuesta provocación a Icardi, otros sugirieron que la razón detrás de su presencia era un romance con un jugador del club francés.

Fue Yanina Latorre quien reveló en sus redes sociales que la conductora de Masterchef recibió un trato especial para asistir al partido: "Alguien del PSG le mandó avión, reserva de hotel y entrada al estadio, que es casi imposible de conseguir", aseguró. Luego sumó: "Me dice Diego que parece que está con el marroquí Hakimi". Como prueba, compartió una historia de Instagram publicada por Wanda en la que se ve al equipo celebrando el triunfo, con un sugerente mensaje: " Te lo dije ".

En una comunicación telefónica con LAM, Nara desmintió los rumores: "No, no me inventen. Me río porque todos los días sale una persona nueva. Hay un montón de nombres, y personas que estando solteras se pueden acercar".

Sobre su presente sentimental, reflexionó: "Estuve 17 años casada entre mis dos matrimonios. Ahora me encuentro con una fama bastante importante, que no me permite ni salir a la calle con nadie. Si estuviera con alguien, se enterarían, y se van a enterar ".

Wanda Nara y la historia que la unió a Hakimi