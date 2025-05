El machismo maquillado de Tomás Dente: cruzó a Nancy Pazos y terminó en ridículo

Sin dudas, los 10 años de LAM al aire revolvieron el avispero mediático: desde primicias explosivas como el Wandagate hasta viejas polémicas que resurgieron en los últimos días. En este contexto, Nancy Pazos recordó las malicias que —según ella— soportó de sus compañeras cuando fue parte del ciclo de espectáculos. Sin embargo, el archivo no la ayuda: salió a la luz cómo apodaba a Andrea Taboada.

Todo comenzó con un video compartido por la cuenta de X (ex Twitter) @TeleBizarra, en el que se escucha discutir a las panelistas sobre el prestigio de cierto instituto médico del barrio porteño de Recoleta y la supuesta mediocridad de otro. En ese cruce, las angelitas advirtieron que los dichos de Pazos serían condenados en redes sociales, y fue entonces cuando ella respondió a la defensiva: " Hay gente que la está matando a Fiona también ", exclamó.

Un conflicto que no tiene fin: Andrea Taboada y Nancy Pazos siguen enfrentadas

El apodo de "Fiona" —en alusión a la princesa de la película de Disney Shrek, que cabe recordar se convierte en un ogro verde— estaba dirigido a Andrea Taboada. Así, lejos de victimizarse, la periodista de actualidad quedó expuesta.

El archivo no solo revolucionó las redes, sino que fue aprovechado por varios programas para subir unos puntos de rating. En este contexto, Tomás Dente y su equipo televisivo se hicieron eco del video: "Hay que darle una dosis de su propia medicina", dijo en defensa de Andrea y anticipándose de sus desafortunados dichos.

El conductor recordó haber trabajado en Telefe junto a Flor Peña (quien nada tiene que ver con esta historia), y también con Nancy Pazos: "Yo no tengo problemas... hasta que me hinchan las pelotas", agregó.

"Se ríe de Andrea Taboada y la llama 'Fiona' cuando Nancy Pazos tenía bigotes", lanzó el mediático, quien minutos antes había dicho que no se debía dañar a las personas con comentarios ofensivos. Acto seguido, remató: "La misma Nancy Pazos que asocia personajes de ficción despectivamente con periodistas y colegas andaba con los bigotes al aire y se los maquillaba".

Lo que pareciera no tener en cuenta Dente es que en pleno 2025 las mujeres no están obligadas a depilarse si no lo desean. Así como envejecen naturalmente y llevan en su piel marcas dignas de su edad. ¿Desde qué lugar y con qué autoridad se hacen este tipo de comentarios?, podría preguntarse cualquiera. Sin embargo, el periodista continuó con una reflexión que terminó en exposición despectiva: "Hay que mirarse al espejo, chicos. ¿Cómo me voy a reír de alguien si, cuando me saco el maquillaje, ya a mi edad estoy lleno de arrugas, se me cae el pelo...?", insistiendo en lo físico.