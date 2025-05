Nancy Pazos explotó cuando le preguntaron sobre LAM: "Fue mi trabajo más tóxico"

Nancy Pazos sigue en el ojo de la tormenta y no se achica. Luego de estar en desacuerdo con la nota que le realizó Mariana Brey a Javier Milei por la que tomó la determinación de no asistir al piso de Telefe, terminó suspendida de su participación en A la Barbarossa, y ahora protagonizó fuertes enfrentamientos con sus ex compañeras de LAM a quienes no recuerda del todo bien.

Por su parte, varias de las "angelitas" tampoco guardan buenos recuerdos del paso de la periodista por el programa conducido por Ángel De Brito. A pesar de haber asistido días atrás a la fiesta por los diez años del ciclo, en un reciente móvil con el programa fue contundente: " Siempre digo que fue mi trabajo más tóxico . Cuando vas a un programa de televisión y las discusiones de la pantalla traspasan a los pasillos", confesó.

Nancy Pazos en LAM

Pazos no dudó en recordar uno de los episodios más desagradables que vivió en esa etapa: "Un día estaba indispuesta y no tenía tampones. Una de las chicas me prestó un pañito. Al final no lo usé porque alguien me consiguió uno, pero le sacaron una foto a la toallita femenina y la mandaron a un medio. Dijeron una cosa espantosa. El nivel de infantilismo con el que se me provocaba...", relató con indignación.

Y agregó un hecho aún más grave: " Una panelista llegó a tuitear que me iban a sacar la tenencia de mis hijos porque era borracha . Un horror. Pasaron cosas espantosas. Ángel se las acuerda y hace caso omiso. Cuando se me dice mala compañera, yo me tengo que cagar de risa", disparó sin filtro.

Nancy Pazos rescató la actitud de Ángel De Brito en medio de sus críticas a LAM

A pesar de todo, Pazos rescató el rol de De Brito: "Fue un lugar muy tóxico, pero él fue quien me rescató después de diez años sin tener pantalla. Ángel de Brito y la producción me abrieron nuevamente las puertas a los medios, y aún hoy me siguen preguntando por él".

Al finalizar la nota, el conductor tomó la palabra con algo de humor: "Arranco por lo bueno: por fin dijo algo bueno de LAM", ironizó. Y añadió: "Es cierto, Nancy era muy resistida en ese momento por su exmarido, por Santilli, y le bloqueaban trabajos por miedo".

El panelista también destacó la labor periodística de su ex angelita: "Hicimos muchos temas de actualidad y Nancy era la voz cantante en eso", dijo De Brito, mientras Yanina Latorre sumó: "Fue muy funcional".

Desde el programa reconocieron el profesionalismo de Pazos en el manejo de la información política, superando incluso a Mercedes Ninci, otra panelista enfocada en temas de actualidad. En cuanto al escándalo de la toallita femenina, revelaron que fue Nequi Galotti quien difundió la imagen, aunque en su momento Nancy Pazos creyó que había sido Analía Franchín, otra ex angelita que no se fue en los mejores términos del ciclo.