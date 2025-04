El mal momento de Marti Benza: críticas, terapia y el gesto inesperado de su ex, Luli González

Aunque lleva años en el mundo de las redes sociales, Marti Benza se siente cada vez más presionada por la opinión ajena. En medio de este difícil momento, Luli González dejó de lado las viejas diferencias amorosas que en su momento pusieron fin a su relación de cuatro años.

El lunes 14 de abril, LAM compartió en su cuenta de X una imagen en la que se veía a la conductora de TDT siendo consolada por su ex pareja, lo que rápidamente desató rumores de reconciliación. Ante esto, Luli se vio obligada a aclarar la situación: " No volví con Marti ", dijo en su programa Tapados de Laburo.

La imagen de Marti Benza y Luli González que despertó rumores de reconciliación

La influencer no tenía pensado hablar del tema, pero se cruzó con el notero de LAM que se ubicó frente al vidrio de Olga, el canal donde ambas trabajan. "Tuvo un día medio duro y como somos amigas, como siempre lo aclaramos, como yo laburo acá y me la crucé, fuimos a charlar un ratito", explicó.

Ante la incomodidad de Luli al dar estas declaraciones, su compañera Paula Chaves intervino rápidamente con un gesto de contención: "El vínculo trasciende más allá de los títulos" , sostuvo, en un tono casi maternal.

El difícil presente de Marti

Días atrás, Marti Benza se mostró vulnerable en una charla en vivo con Migue Granados , donde confesó que no atraviesa un buen momento personal.

Desde su salida de Luzu TV —canal competencia de Olga—, recibió una ola de críticas y fue tildada de "traidora" en redes sociales. Esta situación afectó su salud emocional, al punto de haber mencionado en varias oportunidades que está bajo tratamiento psicológico.

"De repente cualquier cosa que hago o pienso va a ser demasiado juzgada", comentó Martí sobre la sobreexposición que vive desde que asumió un papel más protagónico como conductora. Y agregó: "Capaz ni tanto y está más en mi mente. Flasheo que le importo a más personas de las que en realidad le importo".