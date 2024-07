El noviazgo que puso a llorar a Alexis Quiroga

Coti Romero y Nacho Castañares no tardaron nada en oficializar su relación. Semanas atrás se conoció que los ex hermanitos se estaban conociendo desde otro lado más que una amistad, pero ahora fueron por más y pusieron título a su vínculo. El fin de semana, el joven sorprendió a la correntina en su pueblo natal Caá Catí: "¿Quéres ser mi novia?", escribió en cartulina junto a pétalos y velas.

Luego de mostrar a sus seguidores de Instagram esta sorpresa, la influencer reflexionó en historias y atacó directo a Alexis Quiroga, más conocido como "El Cone": "Cuando se tienen experiencias tristes, uno tiende a pensar que todas las demás también serán de la misma manera; a mí me pasó, estuve tanto tiempo cerrada a sentir algo por alguien, tampoco podía conectar...", comenzó escribiendo para luego asegurar que su nuevo novio apareció en el momento justo para demostrar que no todo estaba perdido.

Confesión de Coty Romero

Presumir su relación en las redes sociales trajo grandes consecuencias a los tortolitos. Ni Lucila Villar, ex de Nacho, ni el Cone, ex de Coti, se quedaron callados. El cordobés estuvo presente en el living de Nuevas Tardes con Denise y se mostró molesto ante el nuevo romance: "¿Te sorprendió?, comenzó preguntando la conductora.

Quiroga aseguró que su vínculo con Romero es algo que terminó y no tiene nada para reclamarle, no así con Nacho: "De mi ex no tengo nada que decir, pero de él sí. Hubo una falsedad y se me hizo el amigo. Hace mucho me enteré de algo que había pasado entre ellos... cuando tuve mis primeras discusiones con Coty", sentenció.

Alexis trató de inmaduro a sus ex compañeros: "Son chicos, ósea Nacho tiene 20 años, 21 no sé cuánto tiene. Le van a pasar 500 cosas de acá a toda la vida", habló desde su experiencia. Y no solo atacó a quien fue su amigo, sino que la correntina también tuvo de su propia medicina: "me agarro en una situación en la cual a mí con mi ex no me pasaba más nada", este último comentario fue la venganza por los mails que filtró Coti, donde se podría ver al muchacho arrastrado por su amor.

No solo sospechaba del ex futbolista, sino que además le abrió las puertas de su casa y compartió profundas charlas, de ahí su dolor que le haya "robado la novia". Pero no fueron solos palabras, además El Cone quiso descargar su bronca por algún lugar y fue así que dejo de seguir en Instagram al nuevo novio de su ex, con quien además compartió un reality show.