Gustavo Cordera confesó que se siente libertario: "Argentina está en un proceso ascendente"

Desde el 10 de diciembre, cuando Javier Milei asumió el mandato a la presidencia, muchísimos famosos compartieron su desagrado, como muchos otros alentaron al nuevo presidente de la nación, en quien confiaban el "cambio" del país. En las últimas horas, Gustavo Cordera compartió su punto de vista político.

El músico reapareció públicamente en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", donde se refirió a las medidas que tomó el gobierno en esto siete meses del año: "Yo soy una persona que tiene mucha capacidad para visualizar en lo profundo y en la distancia. A veces en el vientre del éxito está la semilla del fracaso y a veces en el vientre del fracaso está la semilla del éxito, son ciclos, yo siento que Argentina está en un proceso ascendente y va a mejorar, ya encontró su pozo y eso es lo que siento", comenzó.

Gustavo Cordera

Cordera se dio el gusto de opinar de la política argentina desde su comodidad en Uruguay. Es por esta razón que se denomina "libertario", cuando no vive en primera persona las consecuencias de este partido: "Lo político puede ser una manifestación de lo que estoy diciendo, lo digo también a nivel cultural y a nivel humano. Muchos argentinos somos capaces de dar vuelta cualquier partido. Muchos argentinos lo han hecho a lo largo de la historia, Maradona, Messi, Bonavena, San Martín. Siempre hay personalidades en Argentina muy influyentes y eso habla del temperamento y el espíritu, la pasión, que tenemos y estamos viviendo una experiencia, y estamos aprendiendo, y aprender duele y ahora creo que estamos decidiendo hacia donde ir y los cambios y las crisis generan dolor pero detrás de todo eso veo vida, veo luz y confío en mi país y en la gente", opinó el artista.

Además de tender una mano a "El León", aclaró que él no vota hace más de 40 años: "Está bien a lo que juegan los políticos, todos los políticos necesitan un personaje confiable y querido por la gente. Yo no sé quién es Milei ni sé quién es Cristina y hay un ser humano atrás que por supuesto me interesa. Yo creo que hay un cambio cultural muy importante, estuvimos siendo asediados por la idea de creer que nuestras vidas pueden ser solucionadas por el afuera y entonces reclamarle a ese afuera que tome las riendas de nuestro destino".

El cantante ratificó que cree en "la libertad", la cual cree que es "necesaria para un positivo desarrollo" y lo que te lleva "a salir a ganar el peso, a conocerte socialmente, a desarrollarte como ser humano y saber de lo que sos capaz, yo apuesto a las personas". Por otro lado, aseguró que nunca pidió trabajo a un político, solo pide que no se lo quiten. ¿Irónico no? Ya que el gobierno de Javier Milei se encargó de despedir a miles de empleados.

Gustavo Cordera: su peor momento

Cuando Gustavo Cordera se pronuncia con un micrófono en la mano, sus palabras no siempre caen bien. Durante su participación en una charla educativa en TEA, el artista sostuvo que las mujeres "necesitan ser violadas para tener sexo". Lejos de pedir disculpas por sus fuertes declaraciones, justificó su pensamiento: "Me di cuenta que el afuera era una ilusión. El amor que uno no se brinda así mismo no lo puede encontrar en ningún lado. Nadie puede darte ese amor. Nos pasamos la vida reclamando amor siendo que es algo que no vamos a encontrar nunca".

El intérprete de "Se Viene" siguió compartiendo su opinión: "La libertad es algo que se ejerce, no se reclama. No entendía que la salud es algo que uno cultiva consigo mismo como el amor. Eso lo aprendí y lo sentí. Lo experimenté en carne propia, estando solo en mi casa, donde mi familia no me soportaba, tuve que comenzar a lamer mis heridas. Me llegué a gozar de mis propios procesos mentales. Lo lindo de perderlo todo es que hacés las cosas de adentro ya que tenés nada más que perder. Eso para un artista es una gran posibilidad", reflexionó y aclaró que todos estos pensamientos los avaló con libros de psicología.