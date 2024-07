Javier Milei llamó a Yuyito González y le hizo una propuesta que la dejó muda

Javier Milei se separó de la peor manera con la imitadora Fátima Florez y ahora apostaría al amor con una de las actrices de los '90 más reconocidas: Amalia "Yuyito" González. Según trascendió en programas chimentos, estarían chichoneando a lo loco y hoy tendrán su primera cita en el Teatro Colón.

Quien dio la impresionante primicia fue el periodista Guido Zaffora en su programa de América: "El fin de semana, el sábado, a las 12 del mediodía, para ser más exactos, le suena el teléfono a ella, una estrella de televisión. Él le dice: Te invito al Teatro Colón a ver Carmen, de Puccini'. Ella le contestó: '¿A qué hora?'. Y él respondió: 'Martes a las 8 de la noche'. Y ella dice: 'Acepto'".

Fátima en su relación trunca con Javier Milei

No solo hubo ese intercambio de diálogo sino que, al parecer, se llaman varias veces a la semana para hablar y tal vez mantener viva la llama de una posible pasión. Lo cierto es que será un día clave para conocer la intimidad de la posible nueva pareja.

Se sabía del interés de Yuyito para conocer a Milei incluso antes de que fuera Presidente. De hecho fue invitada a la presentación del libro del jefe de Las Fuerzas del Cielo, y ocupó la silla de Nicolás Posse a quien acaban de echar de su cargo por supuestas escuchas telefónicas a miembros del gabinete libertario.

Yuyito González

Después de salir en la televisión visiblemente emocionada, Yuyito charló con Pía Shaw para el programa A la Barbarossa: "Me gustó la presentación del libro. Era un acto privado, no era estatal. La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía. Tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron: 'Me encargo'. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea", contó.

Además, explicó: "Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomado conciencia de la dimensión del evento".

Yuyito visiblemente emocionada en el Luna Park de quien podría ser su futuro novio

Orgullosísima, González afirmó: "Me sentaron en la primera fila, yo no tenía idea de dónde nos iban a sentar. Era todo un desborde, un millón de personas", recordó.

Pero no fue el único acercamiento de la ex de Guillermo Cóppola al Presidente. En plena campaña política, ella lo entrevistó en su programa Empezar el día y allí le tiró un tremendo palo: "Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo", bromeó mientras el estudio estallaba en risas y aplausos.

Yuyito en plena presumida con el presidente Milei

Además, le dijo en la cara algunos temitas que no le gustaron sobre su forma de vestir: "Antes usaba solo trajes rayados de colores negros, grises oscuros o azul y después de bajar mucho de peso mi hermana (Karina Milei) me dijo: 'Estoy aburridísima de las rayas esas que usás, parecés un mafioso'", dijo entre risas Yuyito González.