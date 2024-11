El nuevo novio de Guido Süller es 40 años más joven y Silvia lo liquidó: "Él es gato, busca chicos de 20"

Una vez más, Guido Süller se convirtió en noticia al presentar a su nuevo novio. El mediático lleva más de veinte años en el mundo del espectáculo y su vida privada nunca quedó resguardada de las cámaras y micrófonos. Es así que en las últimas semanas, compartió imágenes junto a su pareja. Si bien ya se conocieron diferentes parejas del mediático, esta vez llamó la atención la edad del joven con quien comenzó un nuevo romance. Su nombre es Hernán Sanabria, es oriundo de Jujuy y está próximo a cumplir 22 años. La diferencia de edad no significó un impedimento para avanzar en la relación y presumirse a través de videos en redes sociales.

Guido Süller y Hernán Sanabria: la nueva pareja mediática

"Se conocieron en redes sociales, like va y like viene y se conocieron. Él dice que está profundamente enamorado de Guido. Le gusta su tranquilidad, la paz, de hecho comparten mucho, salen juntos", expresó el periodista Fede Flowers en Crónica TV, a la hora de tratar con sus colegas el nuevo romance.

El comunicador recordó el pasado amoroso de Süller, quien acostumbra a salir con chicos más jóvenes: Tomasito Süller y Federico Acosta fueron dos de las parejas del mediático a quien llevó entre 20 y 30 años de diferencia.

Guido, de actualmente 63 años, tiene 40 años más que Hernán, el jujeño que enamoró por completo al artista: "Es mi colágeno", bromean en redes sociales. "Cuando queremos envejecer juntos, pero resulta que el ya es viejo", escribió el muchacho en su último Tik Tok, dejando en claro que la diferencia de edad no los acompleja.

La letal palabra de Silvia Süller

Al conocerse el nuevo romance de su hermano, la mediática fue consultada al respecto. Lejos de avalar el vínculo, defenestró a su familiar: "Él es gato. Busca chicos de 20 para pagarles todo, no quiere un compañero de vida", comenzó su descargo con Flowers.

La ex pareja de Silvio Soldán, dejó en claro que no aprueba el comportamiento de su hermano: "Guido quiere pagarle el viaje, esas cosas. Como con Tomasito. No quiero saber nada, que se les arregle. Es un loquito, un mitómano, siempre con pendejos. Es un degenerado", expresó su disgusto.

El periodista confesó que los parientes no se hablan desde el fallecimiento de su madre: "Obvio que está con él porque lo viven nada más. ¿Qué le qué le puede ofrecer un chico 20 años a uno de 63? Nada", fue letal Silvia Süller. Además de su nueva relación, Guido Süller se colocó en boca de todos debido a sus elevadas exigencias a la hora de querer participar en los streams del momento, donde revelaron que no se paga a los invitados, por lo que se negó a dar notas para ellos.