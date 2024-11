Caro Calvagni contó por qué dejó la casa que compartía con Nico Tagliafico : "Se volvió una tortura"

En las últimas horas, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico compartieron en redes sociales imágenes de su nuevo hogar: metros cuadrados, una increíble vista y más seguros, los influencers contaron por qué decidieron dejar su antigua casa en Francia.

A través de sus plataformas, la modelo muestra sus rutinas de skin care, entrenamientos y los virales "vestite conmigo". Es así que en los últimos días mostró detalles de su mudanza, y generó especulaciones acerca de los motivos que la llevaron a dejar su casa. Desde una ruptura amorosa a un trabajo nuevo fueron las opciones que barajaron los usuarios. Sin embargo, ninguna de ellas fue la correcta.

A pesar de tener una vida del otro lado del mundo, el matrimonio está construyendo su casa en Argentina

En su cuenta de TikTok, Calvagni contó los hechos de inseguridad que le tocó vivir junto al jugador de la selección: "Básicamente, nos entraron a robar dos veces . Una vez se lo encontró Nico. La segunda vez, estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido. Entraron dos tipos a la casa. Gracias a Dios no pasó nada", comenzó su relató, además de justificar que este era el motivo por el cual pasaba más tiempo en Ámsterdam, Países Bajos, donde la pareja es propietaria de otra vivienda.

"Muchos no entendían porque vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso, ahora lo saben. Estoy en un departamento, mucho más seguro , tranquilo. Yo paso mucho tiempo sola cuando Nico viaja, así que es una tranquilidad para mí y para él también", reveló la influencer.

Caro Calvagni y Nico Tagliafico en su nueva casa

Caro hizo una pausa en su mudanza para hablar con sus seguidores, quienes se mostraron interesados en las últimas decisiones de la joven. En la charla virtual, reconoció el papel fundamental que tuvo una de sus perras a la hora del robo: "Gracias a Pepu. Ella es muy importante en esta historia. Nos salvó las dos veces. Una de las cosas traumáticas que viví en mi vida", comenzó su relató, en el que continuó contando que gracias a los ladridos de su mascota se dio cuenta que algo no estaba bien, y fue cuando decidió mirar las cámaras de seguridad: " Vi a dos hombres caminando por mi parque y saltando la pared", recordó.

Para la argentina, como para muchas mujeres de futbolistas que acompaña su pareja al exterior, se le volvió completamente difícil estar lejos de su gente: "Yo estoy sola en Francia. No tenía a quién llamar, a quién recurrir. Desde ese momento, Francia se volvió una tortura ". En ese sentido, contó que ese fue el motivo por el cual decidió mudarse: "Muchos no entendían por qué yo vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso. Por eso mismo me mudé", reafirmó.

A través de posteos en Instagram, la modelo mostró el lado B de la mudanza. Con lo malo en el pasado quiso compartir la nueva etapa: "Por fin mudados", escribió junto a un video con Nicolás Tagliafico, en el que además aparecen sus mascotas.

Lejos de la inseguridad de Francia, Caro Calvagni vive en un lujoso departamento, con un balcón que da directamente a un lago en medio de la ciudad. Además cuenta con oficina propia donde cranea su próximo lanzamiento de su marca de ropa deportiva. Un hogar donde sobresalta la luz natural y los amplios espacios.