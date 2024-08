El repudiable gesto del Kun Agüero con Davo Xeneize tras la derrota de Boca: "Nunca escupas para arriba, pa"

Durante la noche del jueves, Boca quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, tras caer ante Cruzeiro en el Estadio Governador Magalhães Pinto durante la definición por penales. El resultado final desde los doce pasos fue de 5 a 4 y esta vez, Sergio "Chiquito" Romero no pudo vestirse de héroe, De hecho, el conjunto de Brasil convirtió todos sus penales, mientras que Miguel Merentiel "homenajeó" a Darío Benedetto y casi saca la pelota de la cancha.

El partido tuvo de todo: Luis Advincula se fue expulsado luego de pisarle el talón a Lucas Romero al minuto de juego. Rápidamente, el Cruzeiro dio vuelta la serie (Boca había ganado en La Bombonera 1 a 0) con los goles de Matheus Henrique y Walace, a los 9 y 21 minutos, respectivamente. Minutos más tarde, el nombre de Kevin Zenón recorrió las redes sociales por el insólito mano a mano que erró ante el arquero rival y finalmente el Xeneiza descontó de la mano de Milton Giménez al final del PT.

Lo cierto es que una vez finalizado el encuentro, en medio del dolor que representa esta nueva frustración para el hincha de Boca, se vivió un tenso momento que tuvo como protagonista a David Emmanuel Dávila, popularmente conocido como Davo Xeneize en el mundo del streaming, Sergio "Kun" Agüero y Martín "Coscu" Pérez Disalvo. Resultan que el ex Independiente y el hincha de Racing estaban hablando del encuentro que había perdido hace minutos el conjunto de Diego Martínez y decidieron invitar al reconocido youtuber fanático de Boca para que hiciese un análisis y cuente sus sensaciones tras la derrota.

Fue Coscu quien a través de un audio de WhatsApp intentó convencer a Davo que se sume al streamning que estaba haciendo con el ex Manchester City y, lógicamente, aún dolido por la eliminación, el bostero decidió declinar la invitación. "¿Qué haces, Coscu? ¿Todo bien? Estoy en stream. No, la verdad es que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente no tengo ganas de meterme en un Discord. Hoy, después que que Boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande", fue el mensaje que Davo le envió a Coscu en muy buenos términos, sin esperar la insólita y reprochable actitud que iba a tener Agüero segundos después.

Resulta que luego de que Coscu le avisara al Kun que Davo había rechazado la propuesta, el ex futbolista estalló de bronca y lo acusó de "agrandado". " No, está bien. Está bien. Bueno, listo. Ya está. Davo no quería hablar. Listo. Yo tampoco te llamé. Listo. Coscu te quiso hablar de onda. Lo limpiaste. Bien. Pero, ¿sabes qué pasa, Davo? La vuelta... Nunca escupa para arriba, pa. Porque te puede caer. Mirá que esto da mucha vuelta. Seguramente ahora no necesitas de nadie. Seguramente ahora no necesitas de nadie. Pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien", fueron las palabras del ex delantero que no tardaron en replicarse en las redes sociales.

Kun Agüero

De hecho, Davo en ese momento estaba haciendo un vivo desde su canal cuando uno de sus suscriptores le avisó que el Kun estaba hablando pestes sobre él y que lo estaba acusando de ser un "agrandado". "¿En serio me está diciendo eso? Bueno... ¿Qué puedo decir yo? A ver... No soy ni agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente Boca viene de quedar afuera y no tengo gana de hacer un Discord con alguien. No es algo con él. Simplemente no tengo gana de hacer un Discord con alguien. Eso es lo que yo creo. Lo que yo pienso. No es que me creo más que nadie. Pero bueno, no tengo gana de hacer cosas pensando en las visitas",, explicó Davo.

Davo Xeneize

Y sumó: "Tengo que hacer cosas pensando en cómo lo siento yo. Y yo en este momento no siento que tengo gana de hablar con otra persona. Por Discord. Ni con Agüero, ni con Coscu, ni con nadie". Lo cierto es que la actitud del Kun se convirtió en tendencia y fueron muchos los internautas que salieron a repudiarlo públicamente. "El Kun Agüero es hoy por hoy el tipo más idiota del planeta. Encima Davo es un buenazo de aquellos", escribió un usuario. Mientras que otro, más contundente, remarcó: "El eje de Davo nunca varió, sabe lo que es y siempre lo expresó de forma muy sana y transparente".