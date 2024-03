El show de Narda Lepes: criticó a sus empleados por jugar al "fútbol" y arremetió contra las apps de delivery

De manera sorpresiva, la popular cocinera Narda Lepes se volvió tendencia en las redes sociales por una llamativa, y hasta polémica, reflexión que hizo sobre sus empleados, sobre todo de aquellos que les gusta jugar al fútbol con amigos. "Lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones. Le pedí a mi contador: '¿Me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso'", contó sin tapujos.

La empresaria estuvo como invitada en el programa Hola Vos, el ciclo de streaming de Telefe que conduce Andy Clar y Beta Suárez, y no dudó en señalar que odia que sus empleados jueguen a la pelota en sus ratos de ocio al remarcar la diferencia que existen en cuanto a la cantidad de licencias laborales que piden sus empleados hombres y mujeres. Según describió, luego del pedido que le hizo a su contador descubrió que los varones se tomaron más licencias laborales que el resto de sus compañeras.

Y la razón que esgrimió la cocinera sorprendió a los conductores del ciclo, ya que destacó que en su mayoría se debían a lesiones que habían sufrido en los partidos de fútbol. "El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?", sostuvo Narda con firmeza.

En una clara crítica al género masculino, profundizó: "Bueno, ahí tenés a los que te dicen 'no, porque se embarazan, porque no sé qué'. El problema es, lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones". Lo cierto es que los dichos de Narda no tardaron en circular con fuerza a través de las redes sociales, provocando todo tipo de reacciones: desde elogios por cuestionar el "fulbito de los pibes" a furiosas críticas por "meterse" en el tiempo libre de sus empleados.

Durante la nota, la cocinera también hizo principal hincapié en las diferencias que existen entre los jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el rubro sin mayores aspiraciones y aquellos, de una época pasada, que se ponían claras metas a la hora de conseguir un trabajo con la mira puesta en conseguir una estrella Michelín. "Es otra cultura de trabajo. Hay una cosa con las estrellas que conllevaba a una cultura del sacrificio, de todo un equipo y entre una presión para que todo sea 9, 10", explicó.

Sin embargo, la cocinera destacó que la cultura que conlleva mantener o hacer tener más estrellas, que determinan el nivel de los mejores restaurantes del mundo, "cambió un montón" durante los últimos 20 años. "Lo que empezó a pasar es que para llegar a ese 9, 10, sacrificas mucho de la parte humana, no sólo la propia sino del equipo. Un pibe que está lavando copas en un lugar que tiene estrellas Michelin, cada copa vale a veces 200 dólares. No es lo mismo lavar una copa de 7 que una de 200″, dijo.

La famosa cocinera protagonizó un video que se volvió viral

De esta manera, resaltó que esto "conlleva a una presión al equipo que muchas veces las mujeres no elegimos". "Quizás ahora sí porque ese cuidado del equipo empezó a cambia", detalló Narda, quien también decidió criticar con firmeza a las aplicaciones de delivery como Rappi y PedidosYa. "Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca jamás. Me parece que está mal hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Las cosas no son así. Que todo sea a demanda me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing está mal", sentenció.