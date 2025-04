El Villano contó que contrajo HIV y todos miraron a Catalina Gorostidi: rompió el silencio y contó la verdad

La revelación del cantante de cumbia Jonathan Müller, más conocido como El Villano, acerca de su estado de salud sacudió profundamente el mundo del espectáculo y las redes sociales.

A través de un emotivo video, el artista de 34 años declaró ser HIV positivo, desatando una oleada de especulaciones y preocupaciones entre sus seguidores y colegas. Dentro de este torbellino mediático, Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano 2023, se vio involuntariamente arrastrada al centro de la atención pública.

Catalina Gorostidi

Catalina, mencionada en rumores sobre una posible relación sexoafectiva con El Villano, decidió aclarar su posición en una entrevista con Ciudad Magazine. Con un tono firme y decidido, expresó: "Primero quiero aclarar que nunca fui pareja ni tuve ningún vínculo amoroso con El Villano", dijo desmintiendo categóricamente las especulaciones que circularon desde el anuncio del cantante.

En su declaración, Gorostidi detalló que su única interacción con Müller fue profesional: "Sí filmamos un videoclip porque tenía muy buena onda con él y su banda, pero nunca hubo ni siquiera un beso . Absolutamente nada", dijo y contó que todo fue parte de un espectáculo televisivo mientras ella participaba en Gran Hermano.

El Villano

La noticia del estado de salud de El Villano encendió las alarmas no solo por el impacto personal en el artista, sino también por las implicaciones sociales que conlleva. Y, en este punto, la ex hermanita elogió la valentía del cantante al hacer pública su condición: "Lo tomo con mucho respeto. Me parece muy valiente de su parte que lo haya contado, también para generar conciencia sobre el HIV y cómo se tiene que cuidar la gente para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual".

Gorostidi concluyó su intervención con un mensaje esperanzador y también de concienciación: "Le deseo lo mejor, que esté bien. Hay que concientizarse de siempre cuidarse en las relaciones sexuales. También que hoy hay muchos tratamientos contra el HIV, porque ya no es un tema tabú ", dijo en esa misma línea contundente.

Qué dijo El Villano

A través de un emotivo video en sus redes sociales, el cantante de cumbia abrió su corazón para compartir una noticia que no solo sorprendió a sus seguidores; el anuncio de El Villano marcó un antes y un después en su vida personal y profesional: "No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos", confesó el artista, sembrando inquietud entre quienes siguen su carrera.

La revelación llegó después de una visita al médico que el cantante realizó por síntomas aparentemente menores: "Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado", explicó. Sin embargo, los análisis arrojaron un resultado inesperado: HIV positivo.

El Villano

El cantante no se guardó nada y decidió compartir su verdad con valentía: "Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví", afirmó. Su confesión incluyó una reflexión sobre los riesgos asociados con los excesos: "Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada", admitió.