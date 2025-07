Noche explosiva en La Voz Argentina: el gesto que enfureció a La Joaqui y el blooper que nadie pudo disimular

Sin duda, La Voz Argentina está dando que hablar con sus audiciones a ciegas, donde los participantes llegan cargados de nervios, sueños e historias por contar. Mientras algunos logran conmover a los coaches y televidentes, otros hacen bailar, reír y protagonizan momentos únicos que se viralizan en las redes.

La noche del miércoles, Fausto Leone se lució al abrir el escenario con San Francisco y el lobo, de Serú Girán. Su interpretación provocó que Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito giraran sus sillas. Con 29 años y oriundo de San Martín de los Andes, Fausto cautivó con su estilo a tal punto que Ale Sergi rompió con la costumbre: en lugar de pedirle un tema en español, le pidió uno en inglés. La voz del joven encantó tanto que logró un gesto inédito: Lali y la Sole se arrodillaron para que las eligiera, pero fue Miranda! quien finalmente se quedó con él.

El miércoles 9 de Julio, un nuevo programa de La Voz Argentina llegó a la pantalla de Telefe

El escenario también fue espacio para el humor y los bloopers. Brandon Rivero, un joven de 23 años oriundo de Viedma, Río Negro, protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. Si bien su armonía vocal impactó a todos —especialmente a Luck Ra—, lo que generó revuelo fue lo que ocurrió segundos antes de cantar.

"Me da bronca, qué pel..., cómo me caí", dijo entre risas, luego de tropezar al ingresar al escenario. Lali Espósito, siempre atenta, explicó que no habían visto el accidente porque estaban de espaldas, pero notaron las reacciones del público: "Cuando él estaba entrando, te diste un terrible palo. No lo vimos nosotros porque estábamos dados vuelta", aclaró la actriz y cantante.

Como es habitual en las audiciones a ciegas, los participantes ingresan esperando conquistar con su voz a los exigentes jurados. Brandon aguardaba ese momento desde hacía meses, pero la caída se volvió viral, aunque pasó desapercibida para los coaches que aún no se habían girado.

Luego fue el turno de Segundo Maciel, hijo del ex futbolista Francisco "Pancho" Maciel, campeón con Racing en 2001. Aunque su familia siempre estuvo vinculada al deporte, él confesó sentirse "un sapo de otro pozo", ya que su pasión estaba en el arte.

Así como su padre siguió su pasión deportiva, él eligió su propio camino y llegó a La Voz Argentina, donde logró que dos coaches se dieran vuelta. Finalmente, eligió a Soledad Pastorutti como su guía en la competencia.

Fenómeno en redes

Las redes sociales son parte inseparable del show, con comentarios en tiempo real que oscilan entre la emoción y el humor. Una de las frases más repetidas por Nico Occhiato, cuando acompaña a las familias detrás de cámara, se volvió muletilla nacional: "Ojo que a Miranda le está gustando". En X (ex Twitter), no se la perdonan y los memes abundan.

"Ojo que a Miranda le está gustando": la muletilla de Nico Occhiato

Sin embargo, quien se roba el show digital es Luck Ra. El cantante cordobés no sólo comenta con humor su rol como coach, sino que también se burla de sí mismo por no ser elegido: "Arrancamos una nueva noche más en La Voz Argentina", escribió en su cuenta, acompañado por una frase de Disney: "Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo".

Las redes hablan mientras La Voz Argentina está al aire

Su pareja, La Joaqui, también se suma a las bromas. Tras la presentación de Mica Mujica —quien cantó en italiano y se unió al equipo de Luck Ra—, publicó una imagen del dragón de Shrek (que se enamora del burro, personaje con el que suelen comparar al cantante): "Y aun así me quedé. Si alguno necesita un abrazo, mi marido anda repartiendo". Días atrás, también se había manifestado celosa cuando su novio le prestó su campera a otra concursante: "Así de celosa me siento", escribió con ironía en X.

Por supuesto, la caída de Brandon Rivero no pasó inadvertida en redes. Frases como "Me llega a pasar esto y de la vergüenza me hago la desmayada" o "Yo en enero: este es mi año. Yo en julio..." acompañaron el clip del momento exacto en que el joven se tropezó. Una muestra más de cómo en La Voz Argentina, cada noche se convierte en una montaña rusa de emociones, talento... y virales inesperados.