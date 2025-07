La China Suárez lo tildó de "mentiroso" y Ángel de Brito la destrozó: "Mala leche es comerse a los maridos de otras"

La tensión entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña por la tenencia y el traslado de sus hijos sumó un capítulo feroz, esta vez con Ángel de Brito como protagonista. El conductor de LAM (América) se metió de lleno en el escándalo familiar al asegurar que el actor chileno no había podido ver a sus hijos durante tres días y que, desesperado, incluso se presentó en una comisaría. La China no tardó en reaccionar: negó la versión, publicó un audio de Vicuña y acusó al periodista de "mentiroso" y, sobre todo, "mala leche". De Brito respondió con dureza, acusándola de ser "mentirosa serial": "Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita, Wanda, entre otras".

La China Suárez y Ángel de Brito se cruzaron en las redes sociales

El fuego cruzado se desató luego de que De Brito publicara en su cuenta de Instagram que "Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de La China" y que, pese a tenerle asignado un día de contacto con sus hijos, no había podido verlos. "Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta", detalló. Incluso relató que el actor se presentó en la casa de la madre de sus hijos y luego en la comisaría 14, donde le informaron que debía iniciar acciones legales.

La actriz respondió con todo: replicó la historia de De Brito y escribió sobre fondo negro: "¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con MI niñera a cargo". En otra publicación fue más tajante: "Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas". Acompañó el descargo con un audio de Vicuña en el que se lo escucha decir: "Estoy con los chicos todavía acá y la verdad que están con más niños, están felices, así que nada, yo creo que se van a dormir acá".

Sin embargo, De Brito no se achicó. En sus redes replicó con ironía el audio: "¿Qué prueba es un chat con Lulú?", cuestionó, y fue más allá: "Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu ex". Para ilustrar la escena, compartió una captura del reloj de su celular: eran las 22:16 en Buenos Aires y las 4:26 de la madrugada en Estambul, donde La China se encontraba junto a Mauro Icardi, con quien planea instalarse en Turquía.

El trasfondo legal del conflicto es clave: Vicuña revocó un permiso judicial que le impedía a Suárez viajar con los menores a Turquía. "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos", declaró el actor a Intrusos. "Busco preservar la rutina y el bienestar de los niños. No me gusta dar explicaciones, pero por mis hijos tengo que hablar y actuar", sostuvo, molesto por la exposición pública del caso. La tensión escaló aún más cuando La China publicó un descargo titulado "El papá del año", en el que denunció abandonos, infidelidades y problemas de adicciones. "Lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", lanzó-

Mientras tanto, De Brito siguió alimentando el fuego con más información. Según el conductor, el día del supuesto impedimento, Vicuña logró ver a sus hijos recién por la tarde, cuando "la niñera 'con instrucciones' se los dio". "Hay audios y videos", advirtió, asegurando que el actor sigue en contacto con su abogado para formalizar una denuncia. Todo esto ocurrió el mismo día que Suárez e Icardi habían llegado a Turquía desde Ezeiza. Al ser abordada por la prensa, la actriz respondió con ironía: "Sí, me encanta", ante la pregunta sobre el cariño del público. El episodio fue registrado por Farándula Show y alimentó aún más la conversación en redes.