Emilia Attias y "El Turco" Naím se separaron: de la cancelable cámara oculta que los enamoró a su última entrevista juntos

La reciente separación entre Emilia Attias y "El Turco" Naím Sibara, a partir de que se hicieran públicas sus infidelidades con Nicolás Francella y Flor de la V, sacó del baúl de los recuerdos diversos momentos de una relación que duró 20 años y dejó como fruto a Gina, su hija nacida en 2016. Se conocieron en 2005 durante una cámara oculta de ShowMatch que hoy no pasaría los estándares de cancelación actuales.

"No sabía que estaban grabando, perdoname", fueron las primeras palabras que dijo allí la joven actriz, luego de interrumpir una escena de la supuesta segunda temporada de la ficción Tumberos en la que fueron cómplices. Además de Naím, Roly Serrano, Martín Bossi y Gustavo Guillén. "Hubo un chico ahí, un flaquito, que me dijo que pasara", se excusó luego de que la retara todo un set. "Pero por lo menos entrá y cerrá la puerta de vuelta", le soltó quien luego sería el padre de su hija.

Ella interpretaba supuestamente a una asistente del fiscal y en algunas de las "bromas" que le hacían, se propasaron completamente con ella. "No, pará, pará, pará. Me acaba de tocar una goma", protestó Attias cuando Naím, supuestamente intentando liberarla, le tocaba sus pechos. "¿Qué pasa, Emi?", le preguntó entonces el supuesto director. "No sé, me acaba de tocar una goma. Eso no está en el libreto", explicó ella. "Pero, mi amor. No me cortes la escena por una boludez como esa", afirmó el supuesto cineasta.

La situación siguió en una siguiente toma en donde él continuó con sus conductas. "¿Ves? Esto es lo que te digo. No dije 'corten', pero mirá cómo me está levantando la pollera", volvió a protestar Emlia. "Desatame porque este chico se está zarpando. ¡Me está tocando el cuerpo!", exigió en una tercera filmación.

"El Turco" Naím y Emilia Attias en su participación del programa de Jey Mammon en 2021.

Los parámetros sociales eran tan distintos a los actuales, que la actriz Mimí Ardú, supuestamente parte del elenco, allí le dijo a ella: "No tenés que preocuparte, porque (se la come)", le contó en susurros. "¿Sabés qué pasa? No me importa. Yo quiero que me respeten igual", solicitó ella. Al final no pudo aguantar la humillación y gritó desaforada: "Yo me voy a la mierda. Es un desubicado. Sos un desubicado. Yo me voy ahora. Esto no lo hago más".

El momento en el que le dicen que era "una joda para ShowMatch" también se pasó de los parámetros sociales actuales. En un primer ensayó ella está atada a una silla, entra Serrano y pide que la liberé. Naím se niega y le agarra el cuello y le lanza: "Ladrá, chihuahua". Ella hace un "wof wof" y después él llama a una veintena de presos para que se lleven al guardia cárcel que interpreta Roly.

Emilia Attias y "El Turco" Naím cantando juntos en el programa que conducía Jey Mammon.

El problema fue después, cuando supuestamente al estar filmando la escena, los presidiarios salieron todos desnudos y generaron que la actriz explote de bronca. "No me podés poner 40 tipos desnudos al lado mío", lamentó una joven Attias que hacía poco había salido de su adolescencia. Esta práctica era habitual en el humor de Marcelo Tinelli en esos años.

Lo más insólito de todo es que el amor entre ambos haya nacido a partir de las humillaciones que vivió allí Emilia. Una de las últimas veces que estuvieron juntos en televisión fue en el programa que conducía Jey Mammon en América TV. Allí confesaban que no sabían la clave de celular del otro, por ejemplo, y que se lo llevaban al baño cuando debían ir.

"El Turco" Naím y Emilia Attias en la inauguración del bar "Poe", uno de sus emprendimientos gastronómicos.

Siempre se supo que si bien no tenían una relación abierta, sí la vivían con libertad. Su amor fue tan intenso que en 2009, cuando se casaron, lo hicieron tres veces: un civil y una iglesia acá y otro festejo en las costas brasileñas. Inclusive en la más oficial de todas las reuniones, tuvieron 200 invitados que terminaron con 200 más.

También contaron allí que ella le revisó el celular a él. "Era muy chica", se sinceró. Por otro lado, ambos se reconocieron como "calentones" en el sentido sexual y ella quedó expuesta como la más mentirosa de ambos. Si bien no se veía una fogosidad muy grande, se veían como una pareja muy firme, tan solo tres años antes de separarse. Juntos cantaron "Parole, parole" y "Garota de Ipanema". Todo parecía muy distinto a cómo terminó.

"El Turco" Naím y su hija Gina en uno de los bares que tiene junto a su ex pareja Emilia Attias.

Si bien la versión que dio Yanina Latorre de LAM sobre la separación y la infidelidad narró a un Naím triste y desempleado, junto a Attias tienen tres bares, de acuerdo a lo que comentó él en una entrevista que brindó a Telefé, en donde mostró algunos de los locales gastronómicos que comparten con ella. Negocios que, evidentemente, serán rediscutidos en un futuro cercano.

"Tengo tres bares, uno muy grande que se llama Cadillach, es una pizzería, una planta cultural con cervecería artesanal que es gigante. Después tengo Poe, que es uno clásico de hace muchos años, y tengo otro, que es Corazón delator. Todos los bares funcionan después de las 6 de la tarde y cada uno tiene su impronta. Son divertidos y va bastante gente joven. Está bueno porque uno está en contacto con la gente", reveló "El Turco" ante la televisión en aquel entonces.