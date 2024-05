De "dejaste pelado a Luis Miguel" a "ladrón, cornudo y abortero": el violento cruce entre Ventura y Cuggini

Luego de manifestarse públicamente en contra de las medidas de ajuste del presidente Javier Milei, después de haber militado y hasta celebrado su llegada al sillón de Rivadavia meses atrás, Fabio Cuggini, popularmente conocido como el estilista de los famosos. protagonizó un violento, desagradable y feroz cruce con Luis Ventura al aire por la pantalla de América TV donde se dijeron de todo: de repudiables acusaciones hasta "cornudo", "abortero" y otras barbaridades.

Todo ocurrió durante la tarde del jueves. Cuggini venía de apuntar públicamente contra Milei y asegurar que las medidas económicas de la Libertad Avanza (LLA) lo habían dejado al borde de la quiebra. En este contexto, aceptó un móvil con el ciclo A la Tarde (América TV), que conduce Karina Mazzocco y tiene a Ventura como uno de sus panelistas, y mientras defendía a Roberto Giordano que fue recientemente condenado "por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta", lanzó un comentario que hizo estallar de furia al periodista. "Yo creo que hay que hacerle un monumento a Roberto, creo que es un ícono del país", dijo el peluquero.

Y es que a pesar de que Giordano fue condenado a tres años de prisión en suspenso por ocultar 17 bienes que valdrían millones y evasión de impuestos, Cuggini destacó que el reconocido peluquero "tuvo un juicio por insolvencia fraudulenta que durante 20 años la Justicia no definió y los medios se encargaron de tapar". "Yo iba a hacer el homenaje a Roberto antes de la pandemia por Telefe, pero no lo pude realizar. En las peluquerías nosotros no estamos regulados, yo no tengo más empleados porque me fundí, porque en este país te fundís. Lo que digo es que Roberto aceptó para darle un punto terminado y lo dirimió en la Justicia", agregó.

En su llamativo respaldo hacia Giordano, Cuggini destacó que sus ahorros los hizo en base a "la propina" y "plata negra". "Yo con mi tío, con la propina, junté platita negra", afirmó, lo que generó el repentino e inmediato estallido de Ventura. "Callate, mamarracho. Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón. Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de Daniel Scioli, a ver si el coche y la moto que tenés los hiciste cortando pelo. Lo dejaste pelado a Luis Miguel, te caga... en todos tus amigos, le empujabas la silla al pobre Carlín Calvo. Sos un caradura, cornudo, sos de lo peor", disparó, a los gritos, el presidente de APTRA.

Mientras esto ocurría, las risas invadieron el estudio de América. Los productores sonreían detrás de las cámaras y Mazzocco, la conductora, buscaba restarle dramatismo a la pelea en vivo haciendo que se escondía detrás del decorado. "Escuchame, bola de grasa, mercenario. Habría que averiguar si lo de Lilita Carrió no fue una operación política paga, yo declaré como corresponde. Inútil. Te metiste con mi mamá. Sos un miserable", fue la respuesta del estilista a Ventura que, al escucharlo, se levantó de su lugar, le pidió que le dijera dónde estaba en ese momento y lo amenazó: "Decime dónde estás y lo aclaramos, te voy a ir a buscar".

Luis Ventura retirándose del estudio

La intención de Ventura era directamente resolver sus problemas con Cuggini a a base de golpes. De hecho, las cámaras lo enfocaron retirándose del estudio acompañado por un productor del canal que se iba riendo de la situación. "El que lo subió al ring a Ventura fue Fabio Cuggini. Él se mantuvo en silencio. El tema era Roberto Giordano, dijo que quería defenderlo, pero lo que quería era pelearse con Ventura al aire", dijo Mazzocco cuando decidió sacar al estilista del aire al ver que los insultos no cesaban.

Finalmente, Ventura se excusó y culpó de su reacción a Cuggini "Él me provocó, no se lo voy a permitir. Donde lo encuentre, lo cag... a trompadas. Yo tengo moral, soy un tipo limpio y honesto. No puede meterse con mi apellido, con uno de mis hijos", sentenció.