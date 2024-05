La escandalosa separación de Emilia Attias y el Turco Naím: ¿Nico Francella y Flor de la Ve, los terceros en discordia?

La noticia recorrió con fuerza todos los portales de espectáculos y, claro está, las redes sociales. Luego de 20 años y una hija de 7 en común, Yanina Latorre reveló sentada en el piso de LAM -ciclo que se emite por la pantalla de América- que Emilia Attias y el Turco Naím se separaron en medio de escandalosas versiones de infidelidad por parte de ambos. "Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'", contó la panelista.

El ex VideoMatch y la ex Casi Ángeles se habían enamorado hace 20 años, cuando ambos filmaron justamente una de esas falsas cámaras ocultas para el programa que conducía Marcelo Tinelli que la tuvo a ella como víctima. Para muchos, y para ellos, fue amor a primera vista. De hecho, comenzaron a salir y hasta se casaron tres veces en el 2009, entre Brasil y Argentina. Siete años después, fruto de ese amor, nació su única hija, llamada Gina.

Pero la panelista reveló durante la noche de este jueves que el vínculo que Naím y Attias supieron cuidar durante dos décadas se terminó de romper este 2024, luego de que el Turco encontrara a la actriz "bailando" con Nicolás Francella, actor e hijo de Guillermo. "Ellos vienen mal de hace un tiempo. Viste cuando uno es más joven que el otro, uno que tiene otras necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita", comenzó relatando, de forma enigmática, Yanina.

Al ahondar en el tema, la esposa de Diego Latorre aseguró que la ahora ex pareja ya había protagonizado "un primer escándalo que no trascendió". "Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo. Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos", dijo.

Al parecer, la panelista dio a entender que el presente laboral de ambos influyó en la crisis y agrietó aun más la pareja hasta el punto de romperla. "Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa. Se volvió paranoico. Y ella laburando, manteniéndolo a él y a la hija. Ella empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hots con un tipo. Y él la descubrió", señaló Yanina y aclaró que durante estos meses habían decidido apostar al vínculo por su hija Gina.

Emilia y Nicolás Francella

Pero esto último falló porque ella ya no toleraba estar junto al padre de su hija. "Como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente... porque dijo 'esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos', se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo. Él está en un lugar que se llama Montañita, se dio a la fuga, muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él", contó Yanina.

Mirando a cámara, la panelista de LAM le habló directamente Attias y le pidió que deje de negarle la ruptura con Naím. "Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica. La banco a ella. Él, tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella, con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo", concluyó. Fue su compañera Fernanda Iglesias quien dio a conocer el nombre del famoso con el que bailaba Emilia en la fiesta y que terminó con quebrar la pareja. "Parece que era Nicolás Francella", detalló la periodista. Recordemos que los actores se conocieron y forjaron una gran "amistad" luego de la película En la mira.

Turco Naím y Flor de la Ve

En aquel film, de hecho, el hijo de Guillermo mantiene una relación amorosa con Attias, quien además de ser su jefa en el call center donde trabajaba, estaba casada con otro hombre. ¿Casualidad o causalidad? Otro dato que dejaron entrever en LAM, es que el Turco también le habría sido infiel a la actriz con Florencia de la Ve. "¿Cucha, él no le daba aaaa....mirame?", le preguntó Yanina a Ángel de Brito mientras se tapaba los labios con una de sus manos. Desafortunadamente, una de las cámaras logró captar la secuencia donde se la ve a la panelista nombrar a la conductora de Intrusos. "Sí, claro. ¡Claro que sí!", fue la respuesta del conductor de LAM entre risas.