Emma y Lau, los tiktokers virales en BBN: "Las personas con discapacidad también podemos ser independientes"

Si alguien menciona a Emmanuel Barrios y a María Laura González, tal vez no los reconozcan. Pero si alguien dice "Emma y Lau" de Tiktok, ¡el reconocimiento será inmediato! Ambos se cruzaron en un centro de día para personas con discapacidad y cuando se vieron, fue amor a primera vista. A partir de ahí, nada fue igual y lucharon por sostener su amor a pesar de que el mundo fue muchas veces muy cruel con ellos y con su manera de vivir la vida.

Emma y Lau

Emma y Lau se volvieron virales varias veces en el vasto mundo de las redes sociales, pero cosechan su fama día tras día en TikTok donde se muestran tal como son: divertidos, amorosos, espontáneos y sobre todo "unidos" contra toda adversidad.

En diálogo sentido y profundo con BigBang , la pareja que vive sus días en Mar del Plata, contó cómo pasan sus días, cuáles son sus objetivos a futuro y muestran su mejor cara: la de una pareja que lucha todos los días para salir adelante en un contexto sociopolítico arduo y complicado.

Emma tiene 35 y Lau carga con 28. Las infancias de ambos no fueron para nada fáciles: él tuvo convulsiones a los 2 años y quien le salvó la vida fue su mamá; ella la tuvo más complicada porque tuvo desnutrición fetal e hidrocefalia. Esas problemáticas hicieron que, como consecuencia, ambos se desarrollen con un retraso madurativo.

La infancia y adolescencia no fue para nada fácil: los tiktokers contaron que sufrieron bullying y hasta abusos de poder por parte de las personas que cuidaron de ellos. Crecieron en ambientes adversos y se enfrentaron a lo peor de la sociedad.

Lau y Emma

La felicidad sobrevino cuando ambos se encontraron, fue en el año 2017 en un complejo público donde se realizaban actividades para personas con discapacidad en el barrio de Constitución.

Allí, jugaban a diferentes deportes y claro, se juntaban en matinés. Los caminos de ambos se cruzaron cuando Lau vio que sus compañeros le hacían bullying a Emma... por eso, lo ayudó a que se adecúe al lugar y empezó a defenderlo; ahí, nació el amor: "No quería que sufra lo que yo sufría cuando no conocía a nadie", confesó Lau.

Emmanuel Barrios y María Laura González

Emma y Lau estaban listos para iniciar la relación que los llevaría a convivir en la casa materna de él. Cuentan que lo que más les gusta hacer es: "Ir de la mano a ver el mar, tomar mates, mirarse a los ojos, disfrutar de la naturaleza" y claro, "hacer videos románticos". Durante los días de lluvia, como no pueden salir a ver el mar, prefieren jugar a karaoke y a juegos de mesa.

La historia de Emma y Lau en TikTok

Los influencers relataron que la cuenta está activa desde el 2020. Ninguno de los dos se imaginó tener tanta fama en la red social, lo cierto es que, quien tuvo la idea de mostrar la vida cotidiana de ambos fue Emma, con el objetivo de mostrar cómo viven y tal vez ayudar a personas que tienen la misma discapacidad -o madres que tienen hijos con la misma condición- pudieran ver la realidad que estaban construyendo como pareja.

En cuanto a las repercusiones, son muchísimas. Lau dice que hay algunos "comentarios desubicados", hay algunos que opinaron que "no pueden vivir juntos", sin embargo, dicen que "no les dan pelota".

Emmanuel Barrios y María Laura González

Emma aportó: "Vos decís discapacitado y la gente lo toma como que tenés que tener un 'vigilador' atrás. Nosotros estamos enseñando que podemos ser independientes, como la gente que tiene nuestros problemas también".

Trabajadores de las redes sociales

"Antes lo usaba para jugar pero ahora me lo tomo en serio", dijo Emma y añadió: "Las ediciones me llevan dos o tres horas porque le meto mucho amor al contenido". Lau y Emma tienen un sueño: que las marcas los apoyen y los auspicien para que su trabajo en redes sociales sea remunerado.

Es que ambos cobran una pensión por discapacidad, que es de $105.713 por mes. En la era del presidente Javier Milei, este monto resulta ínfimo y confesaron que muchas veces no comen todas las comidas del día. Sobre esto, contaron: "Estuvimos casi tres años viviendo a té con leche".

Emmanuel Barrios y María Laura González

En la vida de Emma y Lau, la participación del Estado con pensiones por discapacidad es fundamental. Contaron que, como la situación económica no daba para más tuvieron que vender algunas cosas para poder sobrevivir.

Emma y Lau son un ejemplo de vida para personas con discapacidad; Emma tomó la posta y envió un mensaje para las personas con discapacidad: "Si no se animan a hablar por redes sociales, que se animen porque es muy lindo. A mí me llena el alma cuando me llegan mensajes de amor; les va cambiar la vida y la gente los puede ayudar".

Contactos con Emma y Lau