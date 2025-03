Emocionado, Coscu tomó postura por el día de la Memoria: "Yo no negocio a mi mamá llorando"

El pasado 24 de marzo, el pueblo argentino se unió en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha en el que se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. En este contexto, múltiples figuras públicas utilizaron su exposición para lanzar mensajes de concientización y lucha, entre ellos Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien no quiso guardar silencio y aprovechó su llegada a los más jóvenes para construir colectivamente una reflexión.

"Nunca voy a soltar mi historia familiar, por mi abuela y por todas las madres y abuelas que perdieron hijos y nietos. Nunca más", empezó su mensaje en X acompañado de un video en el que su abuela, Galeana Di Francesco de Disalvo, relata el secuestro de su hijo, Pedro Alfredo "Bocha" Disalvo, ocurrido en 1977. En el video, Galeana describe cómo su hijo fue secuestrado por promulgar una ideología diferente, reflejando el dolor y la lucha de tantas madres durante esos años de oscuridad: "Siempre que veo este video me hacés llorar, abuelita. Te amo y te extraño mucho", añadió.

Coscu compartió la imagen de su familia con un doloroso antes y después de la dictadura

El streamer se caracteriza por decir lo que piensa sin pelos en la lengua, así reaccionan a videoclips de artistas conocidos o se involucra en polémicas de influencers. Sin embargo, fueron pocas las veces que se pronunció sobre política; pero en este caso le toca de cerca y quiso tener presente a los suyos.

" Yo no negocio a mi mamá llorando, a mi tía llorando . No renuncio a todas las reuniones familiares que he tenido en las que se conmemoraba la memoria de mi tío. Yo entiendo que me tengo que poner al margen en un montón de aspectos que quizá en mi caso no estoy tan seguro de hablar", recordó su paso por Olga donde se pronunció por su lucha familiar.

El navegador no soporta este contenido.

"Si a mi me quieren decir que soy zurdo o lo que sea me da igual. Estamos hablando de algo que es derechos humanos, que es mucho más grande y mucho más abarcativo de la política", explicó que no tiene miedo de dar su postura sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ya que no sólo le tocó vivir en primera persona sino que además en esta perspectiva corre de lado la posibilidad de perder visualizaciones o seguidores al ser un conflicto que afectó a un pueblo entero.

Además, Coscu recordó una transmisión especial que realizó junto a su hermano desde la ex ESMA hace tres años, reafirmando su compromiso con la memoria histórica y la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la dictadura. También compartió en la plataforma X una fotografía familiar de su juventud, donde se puede ver a su tío, el "Bocha" Disalvo, y otra imagen con los mismos integrantes, pero con su ausencia notoria.