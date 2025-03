La serie de Netflix que dejó en shock a Santiago Maratea: "La vida puede ser muy oscura"

Netflix lo hizo de nuevo. El pasado 13 de marzo, la plataforma de streaming estrenó Adolescencia, una miniserie de cuatro capítulos que no tardó en convertirse en un éxito mundial. Con una trama oscura y escenas crudas, la producción relata la historia de un niño que asesina a su compañera de colegio, y su impacto fue inmediato. En cuestión de días, se posicionó en el Top 10 global y desató intensos debates entre los espectadores. Y uno de los que no pudo quedarse callado fue Santiago Maratea.

Santi Maratea.

Conocido por sus campañas solidarias y su estilo frontal, el influencer recurrió a sus historias de Instagram para compartir su visión sobre la serie. No solo destacó su crudeza, sino que estableció un vínculo personal con la ficción, recordando uno de los momentos más duros de su vida: el suicidio de su madre en 2019. "Amigo, qué buena serie. Representa muy bien ciertas cosas. La última escena refleja perfectamente lo que se siente cuando la vida te pasa por encima, como si fuera un elefante que te aplasta", expresó Maratea con una carga emocional evidente a través de las redes sociales.

Su reflexión no terminó allí. Conectó la historia de Adolescencia con su propio proceso de duelo, describiendo la sensación de desesperanza que, según él, la serie logra plasmar con autenticidad. "No porque te gorreó tu novia, te traicionó un amigo o te echaron del trabajo. Sino cuando te das cuenta de que el mundo es realmente hostil. La vida puede ser muy oscura, como esa escena en la que el padre asume que su hijo de 13 años mató a una chica y va a estar preso", comentó en referencia a la historia de Jamie Miller, el personaje que apuñala a su compañera de escuela.

Adolescencia

Fue en ese punto fue cuando Maratea recordó el impacto devastador que tuvo en su vida la muerte de su madre. "A mí me recordó cuando se mató mi mamá. En ese momento decís 'ya está'. El futuro parece no existir, el pasado se murió y solo queda el presente donde lamentablemente sigo vivo y no me queda otra opción que llorar. La única opción disponible es llorar y buscar esperanza, si es que la hay", confesó con total sinceridad.

Sus palabras generaron una ola de preocupación entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarle si se encontraba bien. Ante esto, el influencer aclaró: "Che gente, estoy bien. Gracias, hay mucha gente preguntándome si estoy bien. Solamente vi una escena que me recordó a flor de piel lo que es estar muy mal". Lejos de victimizarse, Maratea aprovechó la ocasión para destacar la profundidad emocional de la serie. "Es una escena que está muy bien actuada. Eso de estar acurrucado, llorando, con el pecho que se te cierra, dándole un beso a un objeto inanimado o a una foto para sentir que todavía hay algo que está vivo, cuando en realidad no", reflexionó.

Adolescencia, serie de Netflix

Pero el mensaje final de Maratea no fue solo tristeza y dolor. El influencer terminó su catarsis con una mirada esperanzadora sobre su proceso de superación. "Mi vieja se murió hace seis años ya. Si bien es un dolor que me acompañará toda la vida, logré ponerme de pie. Dije que uno busca esperanza, si es que la hay. Bueno, la hay. Se puede salir adelante. En un momento uno empieza a creer en la vida, que tiene cosas lindas para ofrecerte", concluyó con un mensaje de resiliencia. La miniserie de Netflix ya se convirtió en un fenómeno, pero su verdadero impacto va más allá de los números: es una historia que interpela, sacude y, para algunos, remueve heridas profundas.