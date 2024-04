Enriquecimiento ilícito: Sofía Clerici disfrutó de un lujoso viajecito por Europa mientras la investigan en Argentina

La modelo Sofía Clerici generó un enorme revuelo en las redes sociales al compartir los detalles más íntimos de su lujoso viaje por Europa, justo después de que le fueran inhibidos todos sus bienes en Argentina por la causa abierta que tiene junto al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de su ex esposa, la conductora Jésica Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Lo que sucedió fue que, a través de sus publicaciones en Instagram, presumiendo sus joyas y placeres durante su estadía en el viejo continente, indignaron a los internautas. La modelo fue vista con un elegante vestido tejido y disfrutando de una cena de langosta en un restaurante de alta categoría en Marbella, pero ésto sólo era la punta del iceberg del escándalo. Es que no escatimó en comprar joyas de lujo de la marca Louis Vuitton, incluido un exclusivo joyero valuado en 6.500 euros.

Los lujosos post de Sofía Clerici en Instagram

Luego, Sofía voló a Milán, donde posó frente a la majestuosa Catedral y paseó por la capital de la moda degustando los clásicos platos de la gastronomía italiana, como ravioles de ternera con salsa al tartufo y un tiramisú de postre. Además, se dio el lujo de pasear en una Ferrari y cenar en un restaurante exclusivo y privado, del cual comentó: "Quedé enamorada de este lugar".

El despilfarro de plata no quedó ahí. Además de lucir carteras, zapatos y paseos de alto nivel, Clerici comió langosta y tomó un exclusivo vino blanco. A este punto, los internautas se comenzaron a preguntar quién habría pagado esas vacaciones, debido a que ella continúa en la mira de la justicia, pese a que consiguió el permiso para salir del país.

Sofia Clerici compartió su más profundo fetiche

Por otro lado, lo que más llamó la atención de sus seguidores, fue una publicación en donde Sofía, sin pudores, expuso algunos de sus fetiches sexuales con un mensaje provocador: "Mmm, para lamerlos todos", comentó, generando una ola de reacciones en su cuenta de Instagram.

¿En qué quedó la causa de Clerici, Insaurralde y Cirio?

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hace aproximadamente un mes y medio la inhibición general de bienes para el ex intendente Martín Insaurralde, la modelo Sofía Clerici, y su exesposa Jésica Cirio tras el escándalo de infidelidad, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El caso había tomado relevancia el año pasado durante las elecciones en las que se enfrentaban Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (de La Libertad Avanza), cuando la modelo compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Insaurralde -que en ese momento era Jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof-, bailando y disfrutando de champagne en Marbella, lo que desató una serie de indagaciones sobre posibles irregularidades financieras y enriquecimiento ilícito, sin contar la salida de Jésica Cirio de "La Peña de Morfi", que tuvo que dar explicaciones luego del escándalo, también vinculada a la causa.

Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La pesquisa está siendo llevada adelante por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, y el juez federal Ernesto Kreplak, que los investigan por posibles actividades de lavado de activos, lo que generó la inhibición de los bienes de los tres sospechosos.

Cabe recordar que poco antes de dejar la presidencia, Fernández se refirió al escándalo y expresó que generó un quiebre en la carrera política del ex Intendente, no solamente por los videos filtrados con Clerici, sino porque tampoco podía explicar de dónde salía el dinero que gastaron en Europa.

"Me dio asco. Es obsceno. A mí no me importa la vida privada de la gente en lo más mínimo, pero eso es obsceno. Y lo más obsceno es que después aparezcan en la casa de una señorita 600 mil dólares. Son difíciles de explicar", expresó el expresidente durante una entrevista con Oscar González Oro para 2El Observador" de Uruguay.