Molotov promete escándalo y buen rock para terminar el año: vuelven a Argentina

¡Preparen sus gargantas, sus oídos y su energía porque Molotov está de vuelta en Argentina! Sí, la banda mexicana más irreverente, explosiva y electrizante regresa a Buenos Aires como parte de su gira mundial MOLOTOV TXXXR 30 ANIVERSARIO.

Con tres décadas de trayectoria a cuestas, Molotov sobrevivió a los cambios de la industria musical y demostró que el rock latino nunca muere. Formados en 1995 en la siempre caótica Ciudad de México, estos genios del descontrol musical mezclan rock, hip hop, funk y rap con letras que hacen reír, reflexionar o simplemente gritar como si no hubiera un mañana.

Molotov vuelve a Argentina

¿Quién no cantó a los gritos alguna vez Gimme the Power o Frijolero? No hay tiempo que perder: el 11 de junio a las 16:00 horas comienza la venta de entradas para su show en el Movistar Arena. Solo podrán conseguirlas a través de movistararena.com.ar y con todos los medios de pago.

Molotov es sinónimo de actitud: desde su legendario álbum debut ¿Dónde Jugarán las Niñas?(1997), que puso patas arriba la escena musical con su provocación y humor ácido, hasta sus más recientes producciones, la banda es una máquina imparable de éxitos y controversias.

Con múltiples premios Latin Grammy, discos de oro y platino, y presentaciones en festivales épicos como Coachella, Glastonbury y Vive Latino, Molotov se ganó un lugar indiscutido en los corazones de los y las rockeras de toda Latinoamérica pero también del mundo.

La gira MOLOTOV TXXXR 30 ANIVERSARIO ya pasó por España, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y varios países de América Latina. Pero este regreso a Argentina tiene un sabor especial: el pueblo argento siempre los recibió con los brazos abiertos y las gargantas listas para cantar hasta quedarnos afónicos.

Al parecer, los integrantes de la banda también están emocionados: "Tres décadas no son fáciles de lograr, pero hemos aguantado vara gracias a ustedes, banda", dijeron en una reciente entrevista y es cierto: son un movimiento, una catarsis colectiva y una prueba viviente de que el rock sigue siendo una herramienta poderosa para expresar las desigualdades de poder. ¡Molotov está de vuelta y el agite será inolvidable!